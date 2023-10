"A empresarios no les gusta pagar por remediación de daños, PMA actúa con la ley": Sergio Rodríguez

Veracruz, Ver.- El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) Sergio Rodríguez Cortés indicó que aunque a nadie le gusta pagar multas y ser responsables de daños, la dependencia a su cargo no es de chocolate y se actúa conforme a la ley.

Luego de las acusaciones de un líder empresarial en contra de la dependencia a su cargo y que llegaron hasta la mañanera donde el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador pidió investigar, el funcionario estatal acusó que muchas empresas quedaron acostumbradas a lo que era antes, donde se hacía que quería en materia ambiental.

Local "Yo fui el extorsionado", asegura Sergio Rodríguez sobre tema con empresarios

Sin embargo aclaro que su actuar es con base a la ley ambiental y las empresas que no cuenten con permisos, estudios de impacto y todo lo relacionado a la materia, serían multadas.

Sostuvo que la idea no es pelearse con los empresarios sino simplemente deben cumplir con la ley bajo todos los parámetros, resoluciones, medidas de remediación, ingresos, amparos y demás.

“Yo voy con lo que dice la ley, no es materia de la procuraduría, es materia de la legislación, me dicen los empresarios que quieran pagar la mínima y perdón pero no es lo que ellos quieran pagar, no les ha gustado pero considero que la Procuraduría que agarre a la que tengo hoy, aquella era de chocolate y hoy es de a de veras”, puntualizó.

Comentó que en el caso del líder empresarial de Coparmex, desde febrero se hicieron las solicitudes y ocho meses después no hizo caso y quiso exponer el asunto de manera mediática haciendo acusaciones que más bien eran políticas.

“De entrada en materia ambiental estaba bien pelado, pero no solo eso, era un tema político, se opuso a los libros de texto, desde el 2012 ha estado en contra del sistema, es un cuate que viene de otra expresión política y eso no tiene nada de malo, lo malo es que no se da cuenta que es el presidente de una organización y que no puede sesgar el cargo que le dieron sus compañeros, no puede tomar un tema personal bajo ideología política y atacar de esa manera”, expuso.