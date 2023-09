Demanda de medicamentos rebasó oferta de Cáritas; “no nos damos abasto”, dicen

Ante el desabasto de medicamentos en instituciones del sector salud, organismos como Cáritas reciben más solicitudes de ayuda para otorgar fármacos por parte de familias de escasos recursos. “Desgraciadamente no nos damos abasto”, explican directivas de ese organismo.

En entrevista, Eva Leticia Villagrán Ramírez, contadora; María Luis Pérez Aguilar, administradora y Andrea Arcos López, encargada de Cáritas Parroquial, expresaron que hace falta más ayuda para ayudar a quienes lo necesitan para enfrentar padecimientos.

¿Qué es lo que más piden familias en Cáritas?

En el caso de la atención en salud que otorgan, señalan que hay mayor demanda de medicamentos, consultas médicas y apoyos para análisis clínicos y estudios especializados como tomografías y ultrasonidos.

Explican que cada temporada hay solicitudes específicas, por ejemplo, en este momento hay más casos de dengue y eso hace que se soliciten medicamentos para este padecimiento, cuando venga el frío será para gripa, así va funcionando la demanda de las familias.

Lo que es claro, dicen, es que siempre hace falta más para ayudar. “Hacen falta más recursos para comprar medicamentos y enfrentar la demanda en cuestiones médicas”.

Resaltan que siempre el servicio más demandado en Cáritas es el de farmacia. “No nos damos abasto porque siempre es mayor la demanda porque hay gente que tiene enfermedades crónicas o porque no les surtieron la receta en los hospitales públicos”.

Subrayan que no es que se haya disparado la demanda, “sino que todo el año la demanda los rebasa”.

Eva Leticia Villagrán señala que eso sucede porque no hay recursos para atender a todos los que buscan surtir sus recetas con tratamientos completos, como es el caso de quienes deben ser dializados, “porque son medicamentos caros”.

Por su parte, Andrea Arcos López explica que uno de los medicamentos que más les solicitan son antibióticos, que son fármacos que no llegan tanto por parte de quienes se los donan o que no llegan completos. También les piden bastante analgésicos, insulina o multivitamínicos, que aunque les llegan nunca son suficientes para atender la demanda.

Aparte hay quienes requieren para atender padecimientos crónicos degenerativos como diabetes o hipertensión. “Todo eso nos rebasa porque aunque hay muchos que nos donan medicamentos, son más los que los necesitan y no alcanzamos a cubrir por completos los tratamientos”.

Remarcan que en este momento pueden atender al 50 por ciento de quienes llegan por ayuda, “no porque no lo intentemos, sino que es mucha la necesidad, por lo que piden a los xalapeños que acudan a donar más medicamentos a esta organización”.

¿De dónde reciben recetas médicas?

Cáritas, perteneciente a la Arquidiócesis de Xalapa, resalta que intentan ayudar a todos los que llegan, pero es imposible hacerlo. “Recibimos recetas de todas las instituciones, porque resulta que a instituciones como el IMSS o el ISSSTE, no les llegó o no lo tienen. Esa es la realidad que hay mucha necesidad porque en hospitales que antes les dotaban de los tratamientos ahora no ocurre porque no los tienen”.

La prioridad en Cáritas es salvaguardar la vida de quienes llegan a pedir ayuda, sin importar que la receta venga de una institución de salud que debería darles el tratamiento.

Recordaron que la Arquidiócesis de Xalapa abarca 37 municipios de donde reciben solicitudes de ayuda, “tratamos de atenderlos a todos, pero siempre rebasa la necesidad que hay entre la población de medicamentos”, concluyeron.