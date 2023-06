¿Dengue se puede curar? Laboratorio sueco hace estudio en Veracruz

Veracruz, Ver.- Un reconocido laboratorio internacional sueco puso en marcha en Veracruz, un ensayo clínico único centrado en la prevención del dengue.

Sharzy Molina, directora General de FAICIC Centro de Investigación Clínica, detalla que el tratamiento va dirigido a personas que convivan con personas infectadas de dengue.

¿Cómo es el tratamiento contra el dengue?

El tratamiento es vía oral y se toma durante 7 semanas; a través de este innovador medicamento busca evitar que se desarrolle la enfermedad a pesar de haber sido picado por el mosquito transmisor; además de reducir el número de casos de dengue en Veracruz.

“Hay una compañía farmacéutica que está haciendo un tratamiento, que está diseñado para justamente abordar que un paciente no se contagie de dengue, fíjense bien una cosa es tratar un paciente positivo de dengue y otro que si tu vives en una zona endémica, es decir una zona donde hay muchos mosquitos tu sabes que tienes el riesgo de que te pique y de que contagie, el tratamiento va dirigido para que a pesar de que convivas o vivas con personas que tienen dengue y si el mosquito te pica a ti no te de dengue”, informó en rueda de prensa.

De esta manera, FAICIC pone a disposición de los afectados estudios de laboratorio, diagnóstico y atención médica integral, así como medicamento el cual es vía oral (en tabletas) de manera gratuita.

“Faicic y el Ayuntamiento de Veracruz, convocan a la población que ante cualquier síntoma acudan a realizarse una prueba sin costo, ya que de esta manera podrán proteger a sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo con los que convivan en un radio de 150 metros; esto debido a que el mosquito que les pico puede infectarlos también”, dijo.

El tratamiento es apto a partir de un año de edad en adelante y que estén conviviendo a no más de 200 metros de una persona con dengue.

“Se les va a dar atención médica, estudios de laboratorio y van a estar los médicos especialistas abordando tanto al paciente infectado por dengue como al resto de los pacientes”. En Veracruz, serán 250 personas las que se someterán al estudio clínico de manera inmediata.

“Y bueno como sé si tengo dengue y no solamente con el síntoma, me tengo que hacer la prueba, no se preocupen, si ustedes tienen fiebre vayan a Faicic y les hacemos una prueba sin costo. Si el paciente sale negativo no pasa nada, si el paciente sale positivo a dengue, nosotros ahí mismo le damos el tratamiento al paciente que esta con dengue y aparte absorbemos a su familia para que esta no se contagie”, conminó.

Este estudio clínico ya se aplica sin contradicciones en ciudades de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia.