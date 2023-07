Critica obispo de Veracruz a políticos que colocaron espectaculares

Veracruz, Ver.- La Diócesis de Veracruz criticó la falta de cumplimiento de algunos personajes políticos al haber tapizado de espectaculares y bardas pintadas en sus aspiraciones a alguna candidatura para el proceso electoral del 2024.

Carlos Briseño Arch, obispo de Veracruz, recordó que las leyes son claras, por lo que los aspirantes deben esperar los tiempos electorales.

¿Poner espectaculares es contra la ley?

"Yo creo que las leyes están muy claras, ahorita no puede andar nadie en precampaña ni en cosas de ésas no, la gente que está subiendo sus espectaculares, que está haciendo eso, pues está prácticamente en contra de una Ley electoral, no sé el afán de adelantarse o de querer promocionarse”.

A su parecer eso habla mal del actor político y de los valores con los que se maneja, comentó. Sin mencionar a nadie por su nombre, el prelado lamentó que haya quienes no estén respetando las leyes electorales, pero también reconoció a quienes si están siendo respetuosos de la legalidad.

“Yo creo que cuando llegué el momento se debe hacer, el otro día vi a un político de Monterrey que decía bueno usted no se va a lanzar y dice no, yo ahorita estoy chambeando, ya cuando abran el proceso veré si me sumo o no, pero a veces queremos hacer las cosas de una forma, de adelantarnos para ganar, dicen que el que mucho corre, poco aprieta, el que abarca mucho poco aprieta, yo creo que hay que esperar los tiempos electorales y respetar las leyes sobre todo”, comentó.

El sacerdote católico exhortó a todos aquellos que aspiran a una candidatura a ser coherentes en sus actos.

Por otro lado, el obispo de Veracruz informó las actividades que habrán de celebrar por el beato Darío Acosta Zurita, entre ellas el novenario normal y la misa solemne.

Recordó que Darío Acosta Zurita es el primer Beato Veracruzano y murió dentro de la Catedral de Veracruz, lo que debe realzar la Fe de los veracruzanos para ser verdaderos testigos de la fe.

Para las festividades del Beato, esperan como cada año la llegada de familiares del mártir procedentes de Naolinco.