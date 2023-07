“No me encarto, ni me descarto”: Cisneros ante posibilidad de un cargo de elección popular

"No me encarto, ni me descarto", fue la respuesta del titular de la Secretaría de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, al ser cuestionado sobre si contenderá por algún cargo público en las elecciones de 2024.

En entrevista, realizada en la 26 zona militar, ubicada en El Lencero, Emiliano Zapata, refirió que no son los tiempos para poder pronunciarse y se deberán esperar que se presente una convocatoria.

"Nosotros ni nos encartamos ni nos descartamos porque no estamos en ese proceso, estamos en un proceso de gobierno, no empalmemos las cosas, eso lo voy a decir en su tiempo y cuando haya una convocatoria, ya veremos y revisaremos, ahorita no estamos en ese proceso", dijo.

Al ser cuestionado sobre si existe favoritismo por alguna de las "corcholatas" de Morena, señaló que no es el tiempo porque no se está en periodo electoral.

"No estamos en proceso electoral, yo estoy en un proceso de promoción de la cultura, todos los días estoy trabajando en un proceso de gobernabilidad, pero también del derecho de la cultura", comentó.

Consideró que hay personas que todo lo quieren llevar al ámbito electoral, cuando las circunstancias son otras.

"Yo siempre les he dicho que estamos en un proceso de gobierno, dentro de este proceso lo que hacemos es la promoción de la cultura, hay gentes internas y externas que todo lo quieren llevar a temas electorales, pero nosotros no estamos en ese proceso", expuso.

¿Qué ocurrirá con la promoción de sus libros?

Reiteró que seguirá en la promoción de sus libros, por lo que a finales del año en curso hará la presentación del título "Las voces del Totonacapan", quinto ejemplar de su autoría.

Éric Patrocinio Cisneros Burgos, titular de la Secretaría de Gobierno/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"En este proceso hemos tenido el apoyo de mucha gente que comparte este movimiento que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos plenos de los afrodescendientes, quien no lo reconoce es porque no lo entiende, tendría que tomar un curso de historia", expresó.

En torno al monto que se ha erogado para la promoción de sus libros, aseveró no tener conocimiento, debido a que han sido ciudadanos los que han pintado bardas y colocado espectaculares.

"No lo sé porque no los he puesto yo, si los hubiera puesto yo les diría, pero los ha puesto la gente, habría que preguntarles, no he pagado ninguno y no sólo eso, tampoco los promuevo, ni los aliento", argumentó.

Finalmente, descartó que el llamado que se le hizo desde la federación para retirar espectaculares y publicidad se relacione con fuego amigo o sea guerra interna.

"Yo no tengo enemigos, lo que tengo es trabajo de promoción y como no estoy en temas electorales, sino de promoción de la cultura", agregó