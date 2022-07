¡Todo listo! Supervisan gradas para el Carnaval de Veracruz 2022

Veracruz, Ver.- Este viernes, autoridades estatales y municipales supervisaron las gradas instaladas para los desfiles del Carnaval de Veracruz 2022.

Alfonso García Cardona, director de Protección Civil de Veracruz, reporta que las gradas del Carnaval son seguras y están listas para recibir a los espectadores a partir de este sábado.

¿Cuántos elementos de protección civil participaron en la inspección de gradas?

Explica que se recorrieron cuatro kilómetros del bulevar Manuel Ávila Camacho para supervisar que las estructuras colocadas no presentaran anomalías.

Menciona que se hizo hincapié en la revisión de los barandales y los asientos metálicos.

La revisión se realizó la revisión de ambos carriles de gradas, tanto de lado del camellón como de la banqueta.

“Lo que llegamos a encontrar históricamente en las revisiones, sobre todo es que luego no están bien ajustadas algunas partes, esto es solamente llegar y terminar de ajustarlo, no hay mayor problema, nunca se ha tenido un incidente con las gradas, no con gente que ya bajo los efectos del alcohol, que ha caído de las gradas que es completamente diferente con un incidente con una estructura”, comenta.

En la revisión participaron 25 elementos que constataron que todo se encuentra listo para dar paso al primer paseo el sábado, además que enfatizó que en la historia de la fiesta no se ha registrado ningún incidente relacionado con las gradas.

¿Cuántos elementos resguardarán a la población del Carnaval de Veracruz 2022?

Cardona García recuerda además que la fuerza de tarea que resguardará los paseos y masivos será de mil 800 elementos de las diversas corporaciones, mismos que tampoco descuidarán la seguridad de la ciudad.

Por cuanto hace al retiro de las gradas del Carnaval, menciona que una vez concluyendo el último paseo comenzará el desarme inmediato de las mismas.

Finalmente indica que el horario de playas se mantendrá sin cambio, siendo a las 6:00 de la tarde el cierre de las mismas, para posteriormente trasladarse los guardavidas a la macroplaza del malecón, donde estarán resguardando esa zona por el desarrollo de los masivos.