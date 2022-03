El año pasado el Carnaval jarocho no pudo realizarse debido a la pandemia de Covid-19, no obstante, este 2022 regresará y vaya que viene con todo, pues la emoción se ha hecho presente, sobre todo porque cada vez falta menos. Si has estado al pendiente de este evento seguro sabrás que ya hay candidatos para obtener las coronas de este año. Te decimos todo lo que debes saber de la convocatoria del Carnaval de Veracruz 2022 para ser reina o rey.

Cabe recordar que esta fiesta conocida como ‘la más alegre del mundo’, se realizará del 1 al 5 de julio y se espera que tenga una derrama económica buena, pues turistas de distintas ciudades e incluso países podrían asistir a este.

¿Hasta cuándo se recibirán postulaciones para elrey y reina del Carnaval de Veracruz 2022?





De acuerdo con la Alcaldesa del Puerto de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, las inscripciones para competir por la corona de reina, rey y reyes infantiles del Carnaval de Veracruz 2022 están abiertas desde el pasado 4 de marzo y se cerrarán el próximo 1 de abril, así que aun estás a tiempo de inscribirte.

Los interesados deben acudir a las oficinas del Comité de Carnaval acompañado por una persona que será su representante (los niños deben ir con su padre o tutor).

¿Cuáles son los requisitos para ser rey o reina del Carnaval de Veracruz?





Si deseas ser rey o reina del Carnaval de Veracruz 2022 debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser hombre o mujer originarios de Veracruz, de padre y madre veracruzanos.

Tener edad mínima de 18 años.

Llevar los siguientes documentos:

Carta de inscripción, copia del acta de nacimiento certificada, copia del INE y pasaporte, tres fotos de rostro a color (30x20), carta que exponga los motivos por los cuáles desea ser reina o rey.

Pagar 25 mil pesos los cuales equivalen 25 mil votos.





En el caso de los reyes infantiles, los requisitos son:

Ser veracruzano de nacimiento

Tener una edad mínima de 6 y máxima de 12 años

El padre o tutor del niño o niña deberá llevar los siguientes documentos:

Copia certificada del acta de nacimiento, constancia de estudios, carta de inscripción firmada por el padre o tutor y representante, copias del INE y/o pasaporte de los padres o tutor, tres fotos de rostro de 30x20 cm, una carta de motivos por los cuales el niño quiere ser rey o reina.

Pagar 15 mil pesos, los cuales son equivalentes a 15 mil votos.





La convocatoria para reyes del Carnaval de Veracruz 2022 se publicó el pasado 4 de marzo | Foto: Instagram | @carnavaldeveracruz





Para consultar más información, puedes visitar el sitio web del Carnaval de Veracruz.

