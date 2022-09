CFE culpa a usuarios por altas tarifas; hay descuido o desconocimiento

El gerente de la división oriente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fermín Pérez Vargas, afirmó que la mayoría de quejas de los usuarios por altos consumos se dan por descuido de la propia población o el envejecimiento de las instalaciones puesto que solo en el 2 o 3 por ciento, se da por errores de la paraestatal.

“Muchas veces es el desconocimiento del manejo de la tarifa y a veces es el descuido en el consumo que tenemos en los domicilios lo que provoca esto, el envejecimiento de las instalaciones también produce esto y lo que la CFE trata de brindar es una asesoría permanente de cómo llevar a cabo la reducción”.

Expuso que cuando es necesario, realizan las revisiones incluso en las instalaciones particulares de los clientes para aconsejarles cómo reducir el consumo.

“Recuerden lo que ocurre mucho con estos equipos parásitos que tenemos, la gente acostumbra dejar muchas veces la televisión prendida, la computadora cargándose en stand by y aunque aparentemente ya no está consumiendo el equipo, sí lo está haciendo. Las quejas se pueden dar por el envejecimiento de las instalaciones, muchas veces es porque no se construyó correctamente entonces tenemos un falso contacto que es el que está produciendo ese consumo desmedido de energía”.

Admitió que la CFE también puede incurrir en errores de facturación o porque la descarga de la información no es la correcta, pero, a su decir, cuando se recibe la queja del usuario, se hace la revisión y el ajuste correspondiente.

“Debe andar en el 2 o 3 por ciento que es lo que nosotros llamamos errores de facturación. Normalmente tenemos un tiempo de atención de 48 horas. Ustedes nos dicen que tienen un alto consumo y demás y nosotros en alrededor de 48 horas estamos iniciando la atención, muchas veces la respuesta es inmediata en el sistema”.

Asimismo, dio a conocer que ante el aumento de la inflación que se ubica 8.7 por ciento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hará un ajuste a sus tarifas sin superar ese porcentaje para el siguiente año.

Fermín Pérez Vargas, gerente de la división oriente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“La indicación de nuestro gobierno federal es que el incremento de las tarifas no rebase más allá el costo de la inflación y es a lo que nos estaremos sujetando nosotros, manteniéndolo debajo de esos márgenes como ha sido instruido y eso permite que no haya un impacto mayor en el gasto de los mexicanos y las empresas”.

Entrevistado tras su guardia de honor ante el monumento de Miguel Hidalgo en el Parque Los Berros, expuso que están a la espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les informe en qué porcentaje debe actualizar sus costos.

“Estamos esperando indicaciones porque la tarifa ni la establece de Secretaría de Hacienda y el Senado para que nos diga en qué margen se aplicaría la actualización”.