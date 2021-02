Ciclistas sí quieren la ciclovía en Xalapa

Xalapa, Ver.- Integrantes de la asociación Physis Ciclovida y algunos ciclistas independientes realizaron una rodada sobre la ciclovía que se realiza en la avenida Ruiz Cortines para apoyar el proyecto al que se han opuesto algunos vecinos.

Destacaron que desde 2012, durante varias administraciones municipales, han solicitado que se concrete la obra que ahora es casi una realidad y dieron a conocer los beneficios de tener espacios para todos.

"Más allá de la ciclovía creo que lo importante es que como ciudadanos tengamos claro qué ciudad es la que queremos. Todos tenemos derecho a movernos por la ciudad en el medio de transporte que elijamos. Los que eligen automóvil están en su derecho de circular, así como nosotros los que andamos en bicicleta también podemos movernos ", dijo Luis Fernando López Galicia de Physis Ciclovida.

Recordó que en la ciudad existen alrededor de 50 grupos de ciclistas entre urbanos, recreativos, deportivos y de montaña por lo que se espera que sean miles los que hagan uso de esa infraestructura.

Sobre la inconformidad de algunos vecinos respecto a la obra, expuso que no conoce ninguna causa con un argumento sólido como para decir que se cancele o no se haga.

"No hay, porque debemos recordar que el espacio de la calle es público, no me pertenece y eso es lo que quieren como defender. Tal vez desconozcan que van a tener un lugar para estacionarse, va a estar la banqueta, la ciclovía, coches estacionados y dos carriles de circulación porque el ancho de la calle lo permite", abundó.

Inauguración, en ocho días

El jefe del departamento de Movilidad de Xalapa, Alfonso López Pineda, adelantó que sería en ocho días cuando se inaugure el primer tramo de la ciclovía de Ruiz Cortines que iría de Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a Lucio Blanco.

Detalló que la obra se dividió en tres tramos y se espera que en la primera semana de marzo los tres estén liberados para quien desee hacer uso de esa infraestructura.

"Se van a hacer inauguraciones parciales, y la idea es que más o menos en ocho días se abra el primer tramo, luego ocho días después otro segundo tramo y luego la parte final", dijo.

Subrayó que con la gran mayoría de los vecinos han tenido acuerdos importantes por lo que están convencidos de que con el diálogo se ha avanzado en aclarar dudas.

El funcionario municipal explicó que el manual de seguridad para el ciclista no es propiamente el reglamento de Tránsito, pero dijo que con el actual reglamento de Tránsito y Seguridad Vial se puede hacer cumplir el espacio para ciclistas y para los vehículos que se puedan estacionar donde sí se puede.

López Pineda aclaró que, cuando se coloquen las señales en el piso o verticales, la dirección de Tránsito podrá retirar los vehículos que no respeten la señalética como parte de esa infraestructura vial.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Ciudadanos manifiestan inconformidad

Vecinos de la avenida Ruiz Cortines se manifestaron por algunos minutos para expresar su inconformidad con la obra de la ciclovía y para pedir ser escuchados al advertir que sus protestas van a continuar.

La mañana de ayer decidieron no prolongar su manifestación, para no encontrarse con los ciclistas de la asociación Physis Ciclovida que realizaron una rodada por parte de esa vía, pues dijeron que no buscan enfrentamientos con nadie.

Uno de los quejosos acusó que no ha habido acuerdos con las autoridades, puesto que, aunque hubo un dialogo en el Cabildo, no se respetaron los acuerdos ni se escucharon sus quejas.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Decidimos no cerrar la calle porque Physis ya venía y no queríamos tener conflictos con ninguno de ellos por eso decidimos pacíficamente no cerrar la calle, pero seguimos. Por lo mismo que supimos que venían los grupos que se reunieron en Finanzas decidimos cancelar nosotros”, añadió.

Explicó que cuando se acabe la pandemia, esa avenida estará saturada de vehículos y ciclistas porque esa vía servirá de “desfogue”.

“Ellos dicen que quedarán dos carriles para la circulación de vehículos, pero cuando se acabe la pandemia se ocupan tres carriles, entonces es la arteria principal de desfogue, si la cierras va a haber mayor embotellamiento, no están considerando todavía las enfermedades que se vienen de contaminación”, añadió.

Explicó que no están cerrados a que se haga la ciclovía pues no se apartan de los derechos de los ciclistas, pero consideró que hay desinformación porque, a su decir, no hay acercamiento entre ambos grupos.