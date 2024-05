Cientos de aspirantes llegan a la aplicación de examen de la UV en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Nerviosos y acompañados de sus padres en su mayoría, cientos de alumnos se presentaron en las distintas instalaciones de la Universidad Veracruzana para la aplicación de su examen de admisión.

Desde antes de las 7:00 de la mañana los aspirantes hicieron su arribo en la Facultad donde realizarían la evaluación por la que tanto se prepararon en las últimas semanas.

Yuremi, una de las aspirantes, originaria de Tierra Blanca explicó que llegó a Veracruz desde un día antes para poder descansar previo al examen.

Reconoció estar nerviosa pero al mismo tiempo se siente preparada porque estudió mucho para aplicar para medicina.

“Llegamos desde ayer, nos quedamos con familiares, si me estuve preparando con algunos cursos”, dijo.

luis Emiliano Figueroa Palacios originario de Alvarado es otro de los jóvenes que llegó al examen acompañado por su familia y otro amigo que también aplicará examen.

Aspira a ser Licenciado en Educación Física y aseguró tratará de estar tranquilo durante el examen.

“Estuve preparándome mucho el último mes, hice mi preparación en casa y me recomendaron que no me ponga nervioso y que no sobrepiense las respuestas”, dijo.

El examen de admisión se llevará a cabo durante este fin de semana.

La Universidad Veracruzana informó que tenía registradas 42,346 solicitudes pagadas en total.

Del total se exámenes 36, 805 se harán de manera presencial y 4,867 en línea desde casa.