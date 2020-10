Coatepecanos continúan en la defensa de Sierra Alta

Coatepec, Ver.- Habitantes coatepecanos por la defensa de Sierra Alta se manifestaron en el centro del Pueblo Mágico para denunciar la omisión de las autoridades en el daño provocado al medio ambiente de esta zona.

Rodrigo Cervantes recordó que se interpusieron dos amparos, por la invasión de cuatro terrenos y por un documento por el que se busca el deslinde de 2 mil hectáreas de tierra afectando a los que aseguran ser los legítimos dueños.

Local La Sierra Alta de Coatepec tiene dueños legítimos de Predios: Abogada

"El que se aceptó le dijo a la Sedatu puedes hacer el deslinde pero están en una zona protegida, no puedes dañar, llegar y talar un árbol para medir y todo lo que vas hacer, y le puso unos requisitos por lo que la Sedatu dijo que como le pone los requisitos no lo podía hacer y hubo daño al medio ambiente por lo que el juez dijo, 'entonces no lo hagas", narró.

Acusaron que tengan que ser las víctimas quienes deban mostrar los títulos de propiedad por el procedimiento solicitado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) quien lleva invadiendo el área desde hace cerca de año y medio y que las autoridades municipales guarden silencio.

"De las autoridades federales y estatales lo único que hemos visto son visitas de inspección, donde solo constatan los hechos, concretizándose a manifestar que rendirán su informe entre ellas Conagua, Profepa y Semarnat", agregaron.

Afirmaron que aunque buscaron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Xalapa recientemente, no los recibió, y hasta la fecha no han obtenido una respuesta concreta de su parte.

"Lo único que se pudo fue entregarle documentos del caso por una de las ventanas de su bella camioneta, sin tener hasta la fecha ninguna respuesta, se le olvida al presidente su frase 'nadie por encima de la ley' o solo ellos pueden estar encima de ella", criticó.