"Todos somos héroes": inicia Colecta Anual de la Cruz Roja 2024

Veracruz, Ver.- Inició la Colecta 2024 de la Cruz Roja Mexicana, bajo el lema "#TodosSomosHéroes” a nivel estatal que busca destinar los recursos a los servicios que ofrecen a la ciudadanía y al rescate de las delegaciones en el estado.

Oswaldo Ficachi Figueroa delegado estatal de la Benemérita Institución en Veracruz, comenta que este año se tiene como meta recaudar tres millones de pesos en la zona conurbada y a nivel estatal 5 millones de pesos.

Espera que con el relanzamiento de esta campaña logren alcanzar la meta, dado que el año pasado solo lograron recaudar 1 millón de pesos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En ese tenor llama a la solidaridad de los veracruzanos a sumarse a esta noble causa, pues aclara que tan solo los gastos de operación por los servicios gratuitos de ambulancia ascienden a 8 millones de pesos.

Servicios que brinda la Cruz Roja

Aunado a ello, recuerda que la Cruz Roja ofrece otros servicios como son: consultas médicas, laboratorio y Rayos X, con los cuales obtienen cuotas de recuperación que sirven para la operación de ambulancias y el pago a colaboradores.

El delegado estatal de la Cruz Roja, señala que con lo recaudado buscarán además rescatar las delegaciones de la Benemérita Institución en el estado, las cuales hasta el año pasado eran 42 y que en la actualidad sólo diez funcionan dignamente con ambulancias.

Por cuanto hace al resto, doce buscarán reactivar y 20 se encuentran en un programa de reingeniería para funcionar como Centros de Operaciones de Emergencia, esto por contar con infraestructura deficiente y falta de recursos suficientes para operar.

Con esta reconversión se busca que esta veintena brinde planes de capacitación de escuelas, hospitales, empresas, municipios y a la sociedad en general en temas de primeros auxilios y desastres naturales que es una de las misiones de la Cruz Roja, enfatiza.

Delegaciones de la Cruz Roja

Se trata de las delegaciones de:

Naolinco

Perote

Tierra Blanca

Cosamaloapan

Piedras Negras

Huatusco

Lerdo de Tejada

Cardel

Hay otras donde se pretende que queden listas en este año y se haga una inversión de 3 millones de pesos.

Aunque en esa veintena de municipios se lleva a cabo la reconversión, descarta que se vaya a dejar a la indefensión a la población porque existen otros servicios de emergencia, ya sea del sector salud o de instituciones privadas, donde se puede atender la población

“No, porque no teníamos las unidades, eran un ficción del servicio, y estamos retomando para poder atender realmente a la comunidad como se merece. Es que en estas delegaciones no dábamos realmente el servicio de salud y los servicios de ambulancias eran mal dados porque no estaban en condiciones de operar y nuestro personal en esas delegaciones no estaban debidamente entrenados ni certificados”.

“Que estamos haciendo reorientado y redefiniendo que tiene que hacer Cruz Roja en el estado de Veracruz”, refirió.

En cuanto a las que buscan reactivar se trata de las delegaciones de Poza Rica, Minatitlán, Acayucan, entre otras.

Oswaldo Ficachi finalizó diciendo que esta institución no funciona sin donativos y que dicha colecta finalizará el próximo 21 de mayo.