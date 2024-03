En el olvido: colonia Independencia, vulnerable a desastres e inseguridad

“Desde hace 30 años, nosotros vivimos en el olvido de las autoridades municipales y de seguridad”, manifiestan habitantes de la colonia Independencia de Xalapa, ubicada en los límites de la zona federal del arroyo Papas.

En recorrido por la zona, la jefa de manzana Benita Durán Martínez asegura que nadie se acuerda de ellos, a pesar de exponer una y otra vez que son vulnerables a inundaciones, a calles intransitables para personas con discapacidad y a la inseguridad por falta de vigilancia.

En trabajo comunitario, comparte que tuvieron que cooperar para instalar alarmas con el fin de alertar cuando hay presuntos delincuentes ante el temor de ser víctimas de algún delito.

Los pobladores refieren que en casas no habitadas se han robado hasta las puertas y ventanas, pues no hay rondines policiacos: “Solo cuando suena la alarma y los llamamos, vienen, pero de otra manera, no entran”.

“Ya era diario, diario… Y necesitamos una luminaria porque pasan unas personas discapacitadas y además de estar feo, no hay luz”, declaran.

Andar las calles de la Independencia requiere hacerlo con cuidado, pues la Ignacio Allende, la Niños Héroes y la José María Morelos y Pavón son de suelos disparejos, pese a la reiterada solicitud de pavimentación.

“En tiempos de calor, ahí la llevamos, pero cuando llueve, es una escurridera de agua de las escaleras a la parte baja”, dicen mientras señalan hacia las zonas altas. En una sola manzana hay tres escaleras para llegar a viviendas construidas en terrenos a desnivel.

En una de las tiendas, Protección Civil colocó el mapa comunitario de riesgos. La zona, específica, está expuesta a peligros como sismos, caída de roca y deslaves, además de lluvias intensas y vientos fuertes.

Señala también que tiene grupos poblacionales vulnerables, como bebés, personas con discapacidad y adultas mayores.

Además de la pavimentación, Benita Durán Martínez subraya la necesidad de drenaje pluvial, pues en 2022 ya tuvieron inundaciones y salida de aguas negras.

Con poca esperanza en mejorar, los pobladores hablan de sus necesidades pero también apuntan “nunca está de más recordar que existimos”.