Terminó de pagar su departamento, pero el Infonavit no le quiere dar escrituras

Veracruz, Ver.- Luego de 20 años de solicitar documentos de una vivienda que ya quedó pagada y que adquirió bajo el crédito de Línea 1, Iliana Estrada Bravo denunció un presunto fraude de parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

En entrevista dio a conocer que por el caso ya existe una denuncia penal ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de abuso de autoridad, coalición y/o uso ilícito de atribuciones y facultades y los que resulten contenidos en los artículos 215, 216 y 217 del Código Penal Federal en vigor.

Iliana Estrada Bravo , denuncia al Infonavit por que no le han entregado escrituras de su departamento / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Así como también una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La afectada explica que en el año 1982 adquirió una vivienda bajo la línea de crédito 1 de INFONAVIT; se trata de un departamento de tres recámaras, sala, comedor, cocina y bajo que se ubica en la calle de León Tolstoi en el Infonavit Chivería.

¿Cuándo terminó de pagar el departamento la afectada?

Dicha vivienda terminó de pagarla en el 2002 por lo que solicitó a la institución la entrega de sus escrituras.

“La línea 1 corresponde al esquema de INFONAVIT en el que el derechohabiente era financiado para construir su casa, por lo que las escrituras serían entregadas al concluir el pago total del adeudo, yo liquide en el 2002 y es la fecha que no me entregan papeles, no puedo venderla porque no tengo documentos que avalen que es mi propiedad”, expresa.

Asegura que desde el 2019 ha recorrido todas las oficinas del Infonavit para conocer el estatus de la propiedad y en ninguno se le ha dado solución, por lo que teme que haya sido víctima de un fraude por los mismos trabajadores de la dependencia.

“En el 2019 acudí a las oficinas del Infonavit en la Ciudad de México donde me informaron que mi estatus en sistema era que no existe situación. El 18 enero 2019 después de tanto investigar al despacho donde se había canalizado mi caso para regularización de escritura, envié correo electrónico y me dijeron que el caso se había retirado para su atención, en el 2020 fui a las oficinas de Boca del Río y ellos sencillamente me canalizaron a la delegación de Xalapa y cuando fui se negaron a atenderme que por el Covid”, externó la desesperada mujer.

Manifiesta que esta situación se ha vuelto muy estresante porque ha tenido que gastar dinero yendo de oficina en oficina donde no se le soluciona nada y que en el camino se ha encontrado con personas en situaciones similares.

La víctima se presentó con su abogado defensor para exponer el caso en busca de una solución y demandó a las autoridades del Infonavit resolver su caso de una vez por todas ya que han pasado 20 años desde que pagó su vivienda y no cuenta con ningún documento que avale que es su propiedad.