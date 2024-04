¡Hartos! Comerciantes denuncian pérdidas económicas por obras en Ruiz Cortines

Comerciantes de diversos giros de la avenida Adolfo Ruiz Cortines señalan que llevan más de 2 meses de pérdidas económicas debido a la obstrucción a sus establecimientos por los trabajos de repavimentación de esta vía.

Son decenas de comercios los afectados, explica Miguel Antonio Hernández Uscanga, empleado de un taller mecánico de esta vía. Asegura que hay la convicción de que las obras deben realizarse, pero el tema es que ya llevan más de seis semanas con los trabajos y ni siquiera se sabe para cuándo terminarán.

¿Qué negocios hay en la avenida Ruiz Cortines?

Indica que en este tramo hay desde talleres mecánicos, de instalación de mofles, pastelerías, ferreterías, restaurantes, farmacias, de venta de ropa, agua, entre otros, que están perdiendo casi todos sus ingresos desde hace casi dos meses.

Las afectaciones son desde Jesús Reyes Heroles hasta casi la avenida Primero de Mayo. Subraya que nadie en su cabal uso de razón se detiene en esta zona, es más evitan pasar por esta zona por el constante tráfico, porque como solo hay un solo carril para transitar las filas son enormes.

Señala que hay inconformidad entre los comerciantes porque no pueden trabajar de forma regular debido a que hay maquinaría pesada y los clientes.

No te perdonan impuestos

Por su parte, Alberto García Pérez, comerciante de la zona, mostró su molestia por los daños millonarios que ha causado a todo los establecimientos de la avenida estos trabajos, en su caso dijo que no le avisaron cuándo comenzaría, y menos saben cuándo terminarán, lo que es un gran problema.

Indica que el problema es que muchos negocios pequeños o familiares no pueden resistir más y han cerrado. “Pero quienes no te perdonan son los trabajadores, su salario, los caseros la renta o el gobierno los impuestos”.

Remarca que no están en contra de las mejoras en las vías, pero resulta que no se tienen ingresos y se tienen que pagar los recibos de los servicios de agua y luz.

Precisa que ya no pueden aguantar más y no se ve para cuándo terminen los trabajos. “Parece que no pueden hacerlo más rápido, les importa muy poco la situación económica de los negocios de la ciudad”.

Indica que ojalá se les informe cuándo van a reabrir la avenida y el paso para que regresen sus clientes. Y es que, insiste en que no podrán soportar más tiempo de inactividad en sus negocios porque con el bloqueo a sus entradas no tienen clientela.

Expuso que estima que los ingresos de la mayoría de los establecimientos se cayó en 90 por ciento, porque nadie llega a comprarles.

Indica que ningún negocio puede resistir tanto tiempo sin ventas y por ello no entienden la falta de comprensión de quienes están haciendo estos trabajos. “Deberían de trabajar más rápido para liberar la avenida y no perjudicar más a los negocios que funcionan en la zona”.

