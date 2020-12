Comerciantes piden espacios para comercializar

Veracruz, Ver.- Artesanos y comerciantes demandan al ayuntamiento de Veracruz un espacio para poder vender sus productos y enfrentar la crisis por el Covid-19.

Se trata de cerca de 30 comerciantes que “ya no tienen para comer” y urgen vender sus “chacharas” pero necesitan de un lugar donde puedan instalarse sin problema.

Según los inconformes, la dirección de Comercio del ayuntamiento los retiró de la zona del Tranvía del Recuerdo bajo la promesa de que les asignaría un lugar donde pudieran instalarse para apoyarlos.

Local Buscan reactivar el mercado Polvorín de Veracruz, pero no rehabilitarlo

No obstante dicho lugar les fue condicionado porque les pedían 2 mil 500 pesos por día, cuando se instalan unas cuantas horas.

Los vendedores, argumentaron que no cuentan con el dinero para pagar el espacio pues el encierro del Covid-19 les afectó severamente sus ingresos.

“Gente que según era del ayuntamiento pero que no se identificó vinieron a hacernos preguntas y nos pedían una cuota de 2 mil 500 pesos por el día, no podemos pagar eso, no tenemos nada, somos afectados por la pandemia lo que queremos es vender para comprar alimento y lo esencial”, indicó Adrián Castro representante del grupo.

La mayoría de los comerciantes diseñan y elaboran sus productos, otros más, intercambian ropa, zapatos y otros artículos y han utilizado la zona del tranvía del Recuerdo como punto de venta.

Los comerciantes demandan que se les respete su espacio porque solo se instalan los sábados con horarios de 10 de la mañana a 16:00 horas.

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Como protesta, este sábado se instalaron en un bazar al que denominaron de la rebeldía y advirtieron que seguirán organizándose para vender sus productos y poder generar un ingreso.