Comercios cerrados de Xalapa ven muy difícil que puedan reabrir

Xalapa, Ver.- Establecimientos comerciales de la ciudad y alrededores que se vieron obligados a cerrar sus puertas ante la pandemia por coronavirus han quedado en la indefensión ante la imposibilidad de actuar legalmente y al mismo tiempo tener que sobrevivir.

Los afectados aseguran que para muchos de ellos será casi imposible seguir funcionando una vez que se acabe la contingencia.

El dueño del Bar “La Lotería”, ubicado en la avenida Manuel Ávila Camacho 54 Altos, lamentó además que aunque tras el anuncio de autoridades locales para cerrar aseguraron que les apoyarían para poder mantener a sus empleados, no cumplieron. Y han tendio que "apechugar” las nóminas de 12 trabajadores porque no los pueden dejar sin comer,aunque tampoco ha sido completo.

Local Ahora tomar licor puede ser peligroso; 7 están muy mal por alcohol adulterado

No podemos abrir, no se puede trabajar, de hecho no se puede estar ni en el bar. Estamos pagando renta, luz, agua y los gastos que tienen que haber como el internet, lo del Sky y demás; porque todo ese tiene que seguir pagando porque no hay, como dicen, allá no te la perdonan la renta. Nos la estamos viendo bastante duras, ya cumplimos un mes y yo creo que vamos por otro, y a lo mejor unos van a aguantar, pero otros ya estamos como que tirando la toalla

Al ser una determinación publicada en la Gaceta Oficial, refirió que están imposibilitados para imponer algún tipo de amparo además que de buscar mantener abierto su negocio, si alguien llegara a contagiarse allí, las consecuencias podrían ser graves. Agregó que la renta de un local en el centro de la ciudad oscila entre 30 y 50 mil pesos por lo que no todos los empresarios podrán soportar esa situación además de que algunos que fueron cerrados ya sufrieron robos.

Benito Tomás Toledo del restaurante “Camarón Pelao” ubicado en Cardel dijo que aunque la apertura de ese lugar se dio a penas en febrero pasado, por la contingencia tuvieron que cerrar dos meses después y han tenido que ir sorteando todos sus gastos. Si bien en un inicio intentaron vender a domicilio fue imposible seguir dado que la contingencia ha generado una crisis colectiva que hace que no se confíe en cualquier lugar y hay personas que dicen ‘no voy a comprar todavía por ahí’.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

El marisco tu sabes que es un producto delicado que muchas veces no se quiere correr el riesgo de consumirlo, sobre todo en este tipo de crisis, y no nos funcionó. Estuvimos intentándole y entonces decidimos, mejor para evitar cualquier pérdida y sobre todo para no tener más riesgos, pues cerrar

Interponer un amparo es una posibilidad para los empresarios, sin embargo, es un medio de impugnación que se llevaría ante el Poder Judicial de la Federación pero que en este momento también está parado por la contingencia.