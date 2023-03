¿Cómo afectó la pandemia a la Iglesia católica en Veracruz?

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristain de los Santos, afirmó que en este momento la Iglesia católica está viviendo una situación de postpandemia, por lo que se está levantando y recuperando de dos años de crisis sanitaria dado que ello implicó que mucha gente dejara de ir, otras personas fallecieron y por ello se están reactivando todas las actividades pastorales.



Además, señaló que la iglesia no es ajena a todos los problemas que vive el país como la inseguridad, la inflación y la corrupción. “Las diócesis de Veracruz que somos ocho estamos también en esta situación que está viviendo el país, una alta inflación, inseguridad, corrupción y bueno estamos acomodándonos también para seguir marchando, la iglesia católica siempre es una iglesia que peregrina, una iglesia en marcha, bueno sostiene el señor, pero también vamos viviendo lo propio que viven los ciudadanos”.

¿Cómo se agrupa la comunidad católica en Veracruz?

Precisó que los católicos en el estado están agrupados en ocho diócesis y Xalapa por ser la capital no sólo civil y política sino eclesiástica, se agrupa en una jurisdicción que se llama provincia eclesiástica de Xalapa y el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong “es el hermano mayor entre los ocho obispos”.



Así, se encuentra la Arquidiócesis de Xalapa, la diócesis de Tuxpan, de San Andrés, de Coatzacoalcos, Veracruz puerto, Orizaba, Papantla y Córdoba.

Precisó que, de acuerdo con el censo del 2020 del Inegi, en Veracruz hay cerca 8 millones 063 mil personas de las cuales, 6 millones son población católica, de ahí un millón 193 mil 324 son de otras denominaciones cristianas y 636 mil 977 son ciudadanos sin credo religioso.



“En el estado es muy fluctuante el número de fieles porque por ejemplo en Xalapa se tiene una población que va y viene, sobre todo en la arquidiócesis de Xalapa tenemos muchos estudiantes, algunos son creyentes, otros no, entonces digamos que se ha mantenido. De acuerdo con los censos en el último el número de católicos era del 90 por ciento y ahorita creo que está en el 86 u 87 entonces sí hubo una disminución de creyentes en general, pero también la densidad demográfica va bajando, ya no hay muchos niños y cada vez hay menos personas”.



Advirtió que en general el número de gente sin religión va aumentando por lo que esta situación no es propia de la iglesia católica sino también de otros credos cristianos.

¿Qué calendario rige a católicos?

El vocero detalló que los católicos se rigen por el calendario litúrgico que celebra como centro el misterio de Cristo y por ello, para los católicos se tienen dos tiempos y celebraciones muy fuertes como es la Navidad que es la encarnación del hijo de Dios y la Semana Santa que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, “lo que nos da vida, lo que nos abre la esperanza a una vida plena, fraterna, de paz y cerca de Dios”.

Después, explicó, las celebraciones van variando de acuerdo con la región y en Veracruz hay varias fiestas tradicionales como la de Tlacotalpan con la Virgen de la Candelaria, y otras también dedicadas a la virgen como en Córdoba con la fiesta de La Inmaculada Concepción en Papantla, Coatzacoalcos, Tuxpan y Orizaba en honor a San Miguel.

“Y fiestas patronales de diferentes comunidades eclesiásticas que se llaman parroquias que tienen su propio santo, pero estas dos fiestas son las principales (la Navidad y Semana Santa)”.



Beristain de los Santos expuso que el Papa Francisco es el obispo de Roma y que la iglesia tiene comunión con el papa a nivel de enseñanzas y doctrina.



“El Papa nos va dando exhortaciones, por ejemplo, ahora en esta Cuaresma sacó su mensaje de cuaresma 2023 para toda la iglesia universal y ahí nos incluimos los de la Arquidiócesis de Xalapa, los de la provincia del estado de Veracruz, entonces guardamos una comunión espiritual con él, guardamos un respeto y así como Pablo en el antiguo testamento que se convirtió del judaísmo al catolicismo, tuvo que ir a rendir obediencia, fue a buscar a Pedro, para rendirle obediencia y preguntarle si iba bien o iba mal, es una comunión espiritual que mantenemos con el Papa Francisco”.



Recordó incluso que este año, todos los obispos del país irán a la Ciudad de Roma para informarle cómo están llevando el gobierno pastoral de cada diócesis y se entrevistarán con él. Será en junio cuando los ocho obispos del estado se entrevisten con él.