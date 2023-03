Arzobispo de Xalapa pide orar por las familias en su día

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong pide orar por las familias y agradecer a Dios por el regalo que representa.

“Vamos a ofrecer esta santa misa por nuestras familias, a nivel nacional en nuestra patria, hoy se festeja a las familias, queremos orar y agradecer a Dios por el regalo de nuestras familias”.

Así en la homilía dominical desde la Catedral Metropolitana de Xalapa, invita a orar por los papás, las mamás, los niños, jóvenes, abuelitos y abuelitas, vivos y difuntos.

“Los difuntos porque permanecen en nuestro corazón y son la gran inspiración para vivir como familia, ser familia cristiana y al mismo tiempo oramos por nuestra familia con la cual compartimos la vida de todos los días”.

¿Por qué es importante el Día de la Familia para los católicos?

Dijo que esta celebración nacional, también ayuda a los católicos de la Arquidiócesis de Xalapa a prepararse con gozo, alegría y entusiasmo al año de la familia que se inaugurará el 25 de marzo.

“El 25 de marzo, sábado a nivel arquidiocesano y a nivel parroquial, en nuestras parroquias, el domingo 26 de marzo y en 10 meses, hasta el último día de 2023 que celebraremos a la sagrada familia, oraremos, renovaremos, celebraremos, nos formaremos en diferentes aspectos de nuestra vida, de ser familias cristianas”.

Sobre el segundo domingo de cuaresma, dijo que la iglesia en esta segunda semana presenta un pasaje importante en la vida de cada cristiano y el desarrollo de su vocación como familia, sacerdotes o religiosas que es la transfiguración.

“Hay momentos de transfiguración, ningún cristiano puede decir ‘yo nunca he tenido un momento de transfiguración’ todos lo hemos vivimos, esos momentos como de paraíso de cielo, porque sabe Jesús que lo necesitamos para bajar del monto y seguirlo, para que cuando nos toque en nuestro matrimonio, en nuestra vocación, nuestro trabajo, los momentos difíciles, de sufrimiento, de cruz, de problemas, dificultades, crisis, nunca olvidemos que eso no es el final, ese no es el plan de Dios, es la tranfiguración, la gloria, lo que viene después”.