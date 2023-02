“Todo lo que sea división viene del mal”: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.-El arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong pide no escuchar a quien busca dividir porque la palabra demonio en griego significa el que divide y separa y “todo lo que sea división viene del mal”.

En su homilía dominical en la Catedral Metropolitana de Xalapa señala que no se debe olvidar que todas las cosas que se escuchen y los consejos que produzcan división vienen directamente “del espíritu divisor”.

“La palabra demonio en griego significa el que divide, el que separa (…) les puedo decir que todo lo que sea división, todos los consejos que escuchen, de quien sea, influencers, medios de comunicación, redes sociales, supuestos amigos o amigas que te estén provocando a dividir a tu familia, acabar con tu familia, acabar con tu fe, dividir, romper ahí donde trabajas, en la iglesia, todo lo que sea división viene del mal”.

Por ello, llamó a escuchar la voz que viene del bien, pues hay consejos, videos, lecturas, la oración, palabra de Dios, que siempre van a hablar de la unión.

¿Qué pasa con las personas que están enfocadas en tener cosas materiales?

Asimismo, señaló que quien se dedica únicamente a lo material tiene un vacío porque no se sacia con lo material ni los excesos.

“Exceso de comida, de bebida, en los niveles sexuales, relaciones, puro vacío, no somos simplemente animalitos, que no nos traten como animales ni como cosas porque cuando vivimos como animales o cosas y tratamos a otros así, queda un vacío enorme porque no solo de lo material vivimos, tenemos un corazón, tenemos sentimientos y cuánto nos herimos cuando nada más nos fijamos en el dinero”.

Agregó que el dinero ha provocado divisiones en las familias, mentiras, corrupción e injusticia cuando se coloca al dinero como si fuera Dios, “y no es Dios, solamente destruye, divide, acaba con lo mejor de nosotros”.

Explicó que cuando se descubre que, con la fuerza de Dios, la oración y la ayuda de todos los sacramentos de la iglesia y se evitan las situaciones de pecado, “somos vencedores”.

“La identidad cristiana se forja ahí y hoy necesitamos que nuestros niños, jóvenes y nosotros mismos sepamos vencer al mal con el bien, a la corrupción con la honestidad, al alejamiento de Dios con la cercanía a Dios, la indiferencia ante los males de nuestros hermanos más necesitados, con la sensibilidad que nace del corazón de un hijo de Dios, las tentaciones están para vencerse, las pruebas son para que sean probadas y probamos que sí podemos vencer con Dios”.