¿Hay apoyo para el aborto en Veracruz? Feministas protestaron en Xalapa

Cientos de mujeres participaron este 28 de septiembre de la marcha en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la capital del estado en donde denunciaron que Veracruz no tiene aborto seguro, sino una simulación que vulnera los derechos humanos.

Alrededor de las 15:30 horas, salió el contingente del Teatro del Estado en dirección a la plaza Lerdo y mientras policías estatales antimotines caminaban a sus costados, las mujeres gritaron: "mujer, escucha, esta es tu lucha" y "mujer consciente, se une al contingente".

Con paliacates verdes, batucadas y cartulinas con consignas como "El aborto ilegal asesina mi libertad", "Mi discapacidad no hace tuya mi decisión", "¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo", las jóvenes reiteraron su exigencia de que el aborto sea legal, seguro y gratuito no solo en Veracruz, sino en todo el país.

Resaltó que la dirección de Tránsito del estado, cerró el acceso a los vehículos en los dos carriles de la avenida Ávila Camacho para que la marcha pudiera darse en calma.

Xalapeños que se encontraban al paso, permanecieron expectantes ante los gritos de "mujer escucha, ésta es tu lucha". Al final del contingente se observaron elementos de Tránsito en motocicletas, así como ambulancias de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal cuyos paramédicos brindaron apoyo a una joven que sufrió un desmayo "por ayuno prolongado" y que tras recuperarse continuó en la marcha.

Las jóvenes hicieron una pausa frente al monumento a la madre, donde con el puño en alto, se pronuncian en contra de la maternidad impuesta.

Durante el trayecto, algunas de las mujeres encapuchadas realizaron pintas en edificios públicos y privados, entre ellos el Seminario Menor sobre la avenida Ávila Camacho, la Iglesia del Beaterio en la calle Zaragoza y algunos comercios por lo que se intentaban alejar a las y los representantes de los medios de comunicación y donde una reportera fue rociada con aerosol.

Por la mañana el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, se comprometieron a que no habría represión para las mujeres y que la sociedad debe escuchar sus demandas.

Ya en plaza Lerdo, donde se concentraba otro grupo de colectivas feministas que las esperaba, al hacer uso de la voz, una de las participantes recordó que el 20 de julio del año 2021 se despenalizó el aborto en Veracruz hasta la semana 12 de gestación. Pero cuestionó: ¿realmente está garantizado el aborto legal seguro y gratuito?

“Pues no, la actuación de autoridades es deficiente, denunciamos a los centros de salud, a SESVER, porque cuando una mujer o persona gestante solicita un aborto se le recomienda un legrado, práctica que vulnera su salud, plan de vida y está contra recomendada por las instituciones de salud, un legrado no es una práctica segura de aborto, no sirve de nada quitar del código penal, cuando nos van a seguir castigando con violencia obstétrica”, respondió.

Así, denunciaron el que cultura de paz lleve el programa de aborto seguro en Veracruz, cuando su dirigente es un miembro de la iglesia, “esa misma iglesia que cuando se despenalizó, colocó una lona que revictimiza incluso a quienes tienes abortos espontáneos fuera de la catedral en Xalapa”.

Agregaron que que no existan herramientas particulares para acceso al aborto y denuncia de malas prácticas, por lo que exigieron que se creen líneas de ayuda para acceso al aborto, con información veraz, actualizada, perspectiva de género, accesible y científica.

“Una línea de aborto seguro con disponibilidad 24/7 para pedir ayuda o para denunciar malas prácticas. Exigimos la capacitación de personal médico y funcionarios públicos, donde comprendan las prácticas seguras de aborto, como lo es el uso correcto del régimen mifepristona con misoprostol y la aspiración manual endouterina (AMEU)”.

Acusaron que el estado sigue esperando que ellas como Colectivas, AC y Redes, realicen su trabajo, “las acompañantas hoy tenemos más trabajo que nunca pues no solo tenemos que hacer nuestros acompañamientos, también tenemos que acompañar a chicas para denunciar por todas las violaciones al derecho humano de la salud que sufren al intentar acceder a un aborto en Veracruz”.