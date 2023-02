Regresan los golpes de calor y diarreas; doctor explica la prevención

Ante la presencia de las altas temperaturas el número de pacientes con enfermedades gastrointestinales se duplica, aseguró el médico general, Tomás Gómez Mendoza.

Refirió que durante la temporada de calor atiende a alrededor de 20 pacientes diarios con enfermedades gastrointestinales. Destacó que la falta de prevención es el detonante para que estas enfermedades se registren, principalmente en menores y adultos mayores.

El médico manifestó que se debe tener amplia precaución con los alimentos, ya que con las temperaturas elevadas su periodo de descomposición es más rápido, sobre todo cuando se trata de carnes, pescados y mariscos.

¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades gastrointestinales?

Recordó que los síntomas de las enfermedades gastrointestinales son diarrea-evacuaciones líquidas-, temperatura, dolor de cabeza, vómito y dolor de estómago, acompañadas, regularmente de escalofríos.

Puntualizó que durante la temporada de altas temperaturas también se registran golpes de calor e insolación, padecimientos que se registran con regularidad en personas que trabajan a la intemperie o andan en la calle sin protección.

"Estos padecimientos son propios de las personas que se mantienen expuestas por largo tiempo a los rayos del sol, que no se cubren, no utilizan protección y además no se hidrata, las personas consideran que sólo se debe tomar agua cuando se tiene sed, pero lo cierto es que la hidratación es muy importante”, expresó.

Mencionó que los primeros síntomas del golpe de calor son cansancio, dolor de cabeza, mareos, náuseas y vómitos y sequedad de la piel. En caso de no controlarse a tiempo puede desembocar en la pérdida de la conciencia, en un colapso cardiorrespiratorio e incluso la muerte.

Mientras que los síntomas de la insolación son dolor de cabeza, mareo, desorientación, agitación o confusión, aletargamiento o fatiga, convulsiones, piel seca y caliente; enrojecida pero no sudorosa, temperatura corporal elevada y pérdida del conocimiento.

En caso de registrar estos síntomas, lo principal es evitar la deshidratación, sobre todo en los menores y adultos mayores y acudir a revisión médica de inmediato.

¿Cómo prevenir golpes de calor?

Las autoridades de la Secretaría de Salud y Protección Civil piden a la población atender recomendaciones para evitar golpes de calor o daños a la piel. Para protegerse de los rayos del sol se recomienda usar ropa de manga larga, pero ligera, sombrero, gorras o sombrilla.

Además, es necesario hacer uso de un protector solar que cubra la piel para evitar quemaduras y no exponerse por tiempo prolongado al sol.

En torno a la hidratación se recomienda tomar al menos 2 litros de agua diaria, puede ser simple potable, embotellada, hervida o desinfectada.