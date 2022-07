¡Desde la tercera cuerda! La historia del chef y luchador Billytronik

Orizaba, Ver.- La profesión de luchador llevó a "Billytronik" a recorrer ciudades y condados del extranjero, el trabajo en cocinas de restaurantes importantes le ayudaron a costear su sueño luchístico sin imaginar que el arte culinario se volvería una de sus grandes pasiones, eso cuenta Marco Antonio Pérez Oropeza, también conocido como "Billytronik".

Originario de la ciudad de Orizaba "Billytronik" tiene 32 años de carrera dentro de la lucha libre profesional, pero sus inicios en este deporte son desde su infancia, pues su tío se desarrolló en esta misma disciplina en los años 60, en la ciudad de Orizaba, "Billytronik" siguió la tradición, pero él se enmascaró; su carrera se ha hecho más en Estados Unidos y a la par que se subía a un cuadrilátero tuvo la oportunidad de incursionar en la cocina siendo esto también su pasión.

A pesar de que no es egresado de alguna licenciatura de gastronomía, Billytronik ha tomado cursos en redes sociales y con la pandemia de Covid-19 no frenó su pasión por la cocina, pues las diversas plataformas le permitieron seguir con su sueño culinario, "Soy aficionado y por necesidad trabajador de la cocina, traté de aprender al máximo y pude o quise aprender todo lo que pude, nunca es tarde para aprender lo que te gusta".

Se retiró de la lucha libre en México en el 2021, sin embargo, tiene proyectos en Estados Unidos, pero la cocina sigue entre sus planes.

Recuerda que cuando llegó a Estados Unidos empezó "desde abajo" trabajando en restaurantes de comida rápida y fue tanta su ambición de aprendizaje que pudo llegar a trabajar en establecimientos ganadores de estrellas Michelín, reconocimiento que se da a los mejores lugares de este giro por su comida.

Cabe destacar que laboró en restaurantes como el Máster of Sterkhouse de Bervely Hills.

"El año pasado que me retiré de la lucha libre mexicana busque en qué ocuparme y hacer cosas nuevas y el año pasado hice diplomados en panadería, repostería, bocadillos y estoy apenas empezando".

Su retorno a Orizaba fue en el 2003 y por el 2007 estuvo en Canadá para luego volver a su tierra y estos aprendizajes le han válido de poder prepararse y en un futuro poder participar de los concursos de cocina como Máster Chef, "tengo que prepararme para llegar con conocimientos aunque el concurso es de aficionados si se ve la preparación, no es una seguridad, pero pueda ser el próximo orizabeño en estar en esos concursos".

Su primer contacto con la cocina, Platillo Orizabeño

El mundo de la lucha libre se divide en rudos y técnicos, al cuestionarle sobre cómo era su cocina, recalca es 100 por ciento técnico, es decir, la forma buena de los luchadores de pelear en el cuadrilátero.

En pasado viernes se llevó a cabo la final del Platillo Típico de Orizaba y las Altas Montañas, donde con todo y máscara "Billytronik" participó con un postre, siendo este una torta de elote, pero llevada a un nivel de la gastronomía muy diferente.

El entrevistado habló respecto a su plato, donde resaltó elementos neutros como el elote y la flor de calabaza.

La torta es una masa ligera, es decir, la grasa va al término de la elaboración, llevando solo harina, azúcar y huevo, agregó una capa de crema de mantequilla y en medio la misma crema, pero con nuez, le añadió un espejo de dulce de leche con chocolate blanco.

"Billytronik" es 100 por ciento luchador, pero recalca que no le gusta mantenerse cuadrado y con el paso de los años descubrió su amor por la cocina, "yo respeto mucho a los que van a la escuela, pero no es imposible adquirir conocimientos a través de cursos y llegar a un estatus, hay chefs que no tienen la carrera, pero si la experiencia".

