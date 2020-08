Comunidad LGBT pide a Fiscalía la creación de protocolo para clasificar crímenes de odio

Boca del Río, Ver.- Tras el asesinato de un trans en Puente Nacional, activistas del LGBT piden a la Fiscalía General del Estado (FGE) la creación de un protocolo de actuación para este tipo de hechos así como su clasificación.

De acuerdo Jazz Bustamante integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, la titular de la Fiscalía se ha negado a reunirse con la comunidad para atender los crímenes de odio, que en lo que va del año suman 19 casos en todo el estado.

Local Veracruz, lejos de ser "Gay Friendly": Benjamín Callejas

Comentó que aunque tienen el apoyo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ya se tenía una reunión para este martes, las autoridades de la Fiscalía decidieron cancelar de última hora mostrando que hay desinterés de su parte para atender esta problemática.

“Es preocupante que no haya interés de la Fiscalía porque no están clasificando los crímenes de odio o como crímenes con las causales agravantes del artículo 144 constitucional, es preocupante que los peritos, el personal de la Fiscalía que tiene la primera instancia no sepan clasificar los casos, o no saben o no quieren, pero creo que no saben, lo ideal es sentarnos es explicar con peras y manzanas como clasificar un crimen de odio”, dijo.

Demando la creación de un protocolo para atender este tipo de casos y clasificarlos para el seguimiento de las investigaciones en torno al hecho.

Recordó que, hasta el momento de los 19 crímenes de odio, de los cuales 10 se han cometido contra trans y nueve a hombres gay solo se han detenido a dos presuntos responsables, pero aún no han sido sentenciados.

Cabe destacar que este miércoles se registró el asesinato de la trans Brandy Rozón Huerta quien fue encontrada en su domicilio en el municipio de Puente Nacional degollada y presentaba lesiones causadas por una navaja.