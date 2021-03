Con alevosía y ventaja abren compuertas para vaciar Laguna Olmeca acusa PMA

Veracruz, Ver.- La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) iniciará una investigación para buscar al o los responsables que con alevosía y ventaja abrieron las compuertas para tratar de vaciar la laguna Olmeca ubicada en los alrededores del fraccionamiento Lagua Real en la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con el jefe de inspección y vigilancia de la PMA, Gaspar Monteagudo Hernández desde el fin de semana los vecinos del fraccionamiento antes mencionado reportaron el ligero descenso de la laguna.

Laguna Olmeca | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Explicó que aunque en un principio se pensó que era producto del estiaje al revisar la situación se percataron que alguien había abierto las compuertas para tratar de vaciar la laguna.

Mencionó que lo raro de este asunto es que las compuertas que se ubican sobre la avenida Miguel Alemán y que van a dar hacía el Bicentenario o el también llamado canal de los patos, tiene una llave especial y no hay acceso para cualquier persona.

“Abrieron las compuertas para vaciar la laguna, fue con alevosía y ventaja, fue premeditado, lo raro es que es una llave especial no cualquier persona la puede abrir y quien tiene llave es Grupo MAS y el ayuntamiento de Veracruz, vamos a investigar quién o quienes son los responsables y que propósito para hacer la denuncia formal ante las autoridades, no podemos señalar directamente a alguien porque no tenemos al responsable tenemos que hacer las investigaciones”, dijo.

Mencionó que según las estimaciones realizadas la laguna disminuyó hasta 70 centímetros que equivaldrían a miles y miles de metros cúbicos en plena temporada de estiaje.

Recordó que las compuertas se utilizan en situaciones de emergencia como cuando ocurre el desbordamiento de lagunas a causa de inundaciones para que el agua se vaya directo al mar sin embargo en esta época de estiaje sería un hecho muy irresponsable abrirlas.

Finalmente las compuertas fueron cerradas por la dirección de Obras Públicas del ayuntamiento porteño pero se harán las investigaciones correspondientes.