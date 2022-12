Con simulacro ponen en marcha operativo salvavidas 2022

Veracruz, Ver.- Con el simulacro de rescate en el agua, la Secretaría de Marina-Armada de México puso en marcha el operativo salvavidas de invierno 2022 en el cual se desplegarán 120 elementos a bordo de 13 unidades terrestres, aéreas y marítimas para dar seguridad a aledaños y turistas en este periodo vacacional.

Previo al evento, el personal de la Marina realizó un simulacro de rescate a turistas que quedaron varadas en el mar tras incendiarse la lancha en la que viajaban.

A bordo de las unidades marítimas, el personal hizo el rescate de los turistas y fueron trasladados a bordo de una ambulancia para su atención.

El operativo salvavidas invierno 2022 se extenderá hasta el 8 de enero abarcando las playas de mayor afluencia turística en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hasta Nautla a través de la Tercera Región Naval en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y de Protección Civil.

Participan alrededor de 120 elementos navales entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería y se desplegarán aproximadamente 13 unidades, de superficie, aéreas y terrestres de la Institución; efectuando funciones de: salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Durante el desarrollo de esta Operación, se contará con el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Veracruz, la cual está dotada con embarcaciones rápidas y personal altamente capacitado para el despliegue de las actividades de rescate de personas en peligro de ahogamiento.

Se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos de Sanidad Naval y salvavidas brindarán los primeros auxilios en caso de ser necesario.

Asimismo la Secretaría de Marina invita a la población en general a tomar en cuenta las recomendaciones de no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas, procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas.

Hace un llamado para no descuidar a los niños en playa, utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado, tomar agua constantemente para hidratarse, respetar las indicaciones de los salvavidas, no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas) y exigir chaleco salvavidas; revisar que sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a su medida (los chalecos para lancha, banana y paracaídas tienen diferentes características).

En caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), observar que no estén sobrecargadas, no obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias y no tirar basura en las playas.

La Tercera Región Naval puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 229 276 2239 y correo electrónico rn3@semar.gob.mx