¿Conejos en peligro de extinción?, Productores dicen que no

El principal enemigo de los conejos en México es el cambio de uso de suelo, así que no tiene caso proteger los conejos de granja. Julio Ceballos Morales produce conejos desde hace 11 años en “Conejos Sayago” , los precios van de 75 pesos que es el criollo hasta 300 pesos que dependerá de la raza si son enanos o cabeza de león y también mini-love en 250 pesos.

“Ahorita con la protección de conejitos no sé si quieran liberar estos para aumentar la población, estos si los sueltan los matan”, dijo sobre sus conejos que no están acostumbrados a estar en el campo. Mencionó que no podría replicarse en México el tener a los conejos de granja como especie protegida porque el que está en peligro de extinción es el de campo.

“Nada que ver uno con otro, son muy parecidos, pero nada que ver el de campo o el de granja, este prácticamente es de granja”, detalló. Explicó que a los seis meses dejan de crecer y es un conejo adulto y la edad reproductiva comienza a los cuatro meses, la gestación dura un mes y la camada va de uno hasta 12 o 13 conejos.

Señaló que las conejitas de granja se reproducen cada mes, lo cual es muy rápido por lo que es imposible que estén en problemas de extinción. “El de campo no sabría decirle son totalmente distintos”, resaltó. El kilo de carne de conejo está en 105 pesos y de un conejo sacan de kilo y medio hasta dos kilos y medio, que este último es el conejo ya crecido.

Comentó que se dedica a vender conejo y es un entrada extra de dinero para comprar el alimento que está en 296 pesos el bulto de 40 kilos. Aunque el conejo de monte de España es el que está en riesgo, el pasado viernes autoridades ambientales hablaron con Julio Ceballos para decirle que protegerán el conejo de granja. Recordó que proviene de la zona del Cofre de Perote donde habían conejos grandes sueltos.

No sé qué piensa la Secretaría de Medio Ambiente porque si los va a soltar son presa fácil, por que le gustan los conejos a los perros, los gatos, víboras, águilas, halcones y tlacuaches, creo tienen una infinidad de depredadores y la deforestación corre en desventaja porque queda a campo abierto

Abundó que si le dicen que ya no los pondrán vender, los va a tener que quitar aunque hay gente que sí vive de esto. El académico de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, Antonio Maruri García señaló que el principal enemigo no solo del conejo sino de otros animales es el cambio en el uso del suelo.

Explicó que cuando hablamos de conejos silvestres hay varias especies, pero el que siempre ha estado en estado crítico es el de montaña que esta en el popocatépetl y el ixtaccíhuatl que es el teporingo.

“Los otros conejos están más libres, pero si hay un proceso de deforestación asociado a cambio climático lleva riesgos (..) son condiciones adversas para cualquier especie (…) Si las tasas de deforestación son altas y no hay control si puede pasar pero no solo con especies de mamíferos, hay otro más vulnerables”, agregó.

Ejemplificó que en el caso de los anfibios, son más sensibles porque requieren condiciones de hábitat más específicas porque su piel es más sensibles por la calidad de agua y se afecta con las descargas de agua residuales.

Consideró que con la conservación de miles de hectáreas hay más garantía de minimizar el riesgo en cualquier especie que pueda estar en extinción. Agregó que no tiene sentido que tengan control sobre los conejos de granjas, aunque hay programa de desarrollo para la producción de carne del conejo doméstico.

“Si seguimos deforestando vamos acabar con su hábitat natural”, concluyó.