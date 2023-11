PRI realizará alianza con PAN y PRD con el Frente Amplio por Veracruz

El dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana aseguró que se está trabajando en la alianza con el PAN y el PRD, por lo que se espera que el Frente Amplio por Veracruz se concrete en breve.

En entrevista, previo a la sesión de instalación del Consejo General del OPLE por el inicio del proceso electoral 2023-2024, indicó que se mantiene un diálogo con sus homólogos del PAN y del PRD en el estado, por lo que se observa "un buen ánimo para ir juntos en la elección del 2024".

“Yo veo buen ánimo en todos, yo creo que estamos en sintonía de recuperar el Gobierno de Veracruz, el Gobierno Federal y sin duda vamos a llegar a un buen acuerdo para el 2024”, dijo.

Puntualizó que en próximos días se celebrará el Consejo Político estatal para que se puedan determinar las bases con las que se elegirá a la persona que será candidata del PRI.

"Estaremos trabajando en este frente amplio y poder concretarlo”, comentó.

¿Quién estará al frente de dicha alianza?

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el PRI sea quien mande al candidato del Frente, manifestó que desde lo nacional se ha mencionado que así será, pero se debe esperar a que se establezcan los acuerdos correspondientes.

"No es tarde, al contrario, vamos adelantados. Cuando menos en el PRI quienes hoy aspiran han recorrido el estado no de hace seis años, si no de más, los aspirantes son conocidos por la sociedad civil, han tenido muchos cargos de elección popular y no vamos a tener ningún problema”, expresó.

Ramírez Arana aseguró que el PRI está fuerte a diferencia de Morena, "que se inventa políticos en seis años, mientras que su instituto tiene militantes de toda la vida".

Adolfo Ramírez Arana puntualizó que en próximos días determinarán las bases con las que se elegirá a la persona que será candidata del PRI | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Desde el tricolor estamos concentrados en seguir avanzando en la unidad dentro del partido rumbo a las elecciones del 2024, estamos enfocados y tenemos la certeza de que vamos a ganar", opinó.