Congreso se niega a reinstalar a ediles de Mixtla de Altamirano

El Congreso del Estado ha incurrido en desacato por no cumplir con el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el que se ordena la reinstalación de los ediles del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, aseguró el representante legal de los afectados, Sergio Adrián Jasso.

En conferencia de prensa, manifestó que el poder Legislativo ordenó la desaparición de poderes derivado del homicidio de la presidenta municipal, Maricela Vallejo Orea, pero este procedimiento fue revocado por el máximo tribunal del país.

Local Suprema Corte emplaza al Congreso a restituir a integrantes del Cabildo de Mixtla de Altamirano

Refirió que al presentar las acciones jurídicas correspondientes las autoridades determinaron que el Concejo Municipal, que fue instalado en lugar del Cabildo, debe desaparecer y se tiene que reinstalar a los ediles.

“Nosotros recurrimos a las instancias legales, pero el Congreso insiste en no acatar la resolución, por eso estamos peleando y seguiremos luchando para que se aplique la ley como se debe”, expuso.

Aseveró que a pesar de que el recurso fue favorable para sus representados, el Congreso local se ha negado a reinstalarlos e incluso no ha enviado la notificación relacionada con el tema.

Al respecto, la regidora única de dicho ayuntamiento, Valentina Temoxtle Juárez, solicitó a las autoridades estatales y a los legisladores acatar la resolución de la Suprema Corte.

Manifestó que en uso de sus derechos es que se realiza la exigencia del cumplimiento de la sentencia de los ministros, pues ella y la presidenta municipal suplente han “pagado los platos rotos”

Explicó que el día que se instaló el Concejo Municipal, ella se encontraba en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, declarando como testigo por el supuesto desvío de recursos en el ayuntamiento.

“Al Gobernador como al Congreso les valió la autonomía del municipio, el día que a nosotros nos removieron del cargo, allá (en Mixtla) dijeron que me escondí, que no quise entregar la oficina, pero era mentira porque yo guardé la cita de la Fiscalía en donde me citaron como testigo del supuesto desvió de 300 mil pesos. estuve en la Fiscalía Anticorrupción cuando me informaron que un grupo de personas cerraron el Palacio por estar en desacuerdo por la llegada de gente del Congreso”, dijo.

Mencionó que, tras los hechos, los integrantes del Cabildo presentaron una controversia constitucional con la que se pidió a la Suprema Corte dejar sin efecto el Concejo Municipal y reinstalarlos en el cargo, misma que les fue favorable.

Finalmente, aseveró temer por su integridad, dado que los actos de violencia se siguen presentando en el municipio.

“Tanto la alcaldesa suplente como yo tememos por nuestras vidas porque tenemos una familia, tenemos hijos, ustedes han escuchado que el municipio se ha manchado de mucha violencia, cuando el Gobernador solicitó la desaparición de poderes fue porque se vivía ingobernabilidad en el municipio y había inseguridad que con el Concejo se iba a resolver, pero no fue así, hay mucha violencia y están pasando muchas cosas”, agregó.