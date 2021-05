Construyen su muralla para tratar de no inundarse

Xalapa, Ver.-Vecinos de la calle Adolfo de la Huerta de la colonia Revolución cerraron la calle con bultos de arena que colocaron alrededor de un colector, pues la noche del pasado viernes volvieron a inundarse.



Advierten que con cualquier llovizna se inundan debido a que un vecino tapó el colector porque éste pasa por su domicilio.



Gran movimiento se desarrolló ayer pues los habitantes de las calles Adolfo de la Huerta y Roque González se unieron para comprar una camionada de arena y costales que llenaron para colocar alrededor de sus negocios y entrada de sus casas, pero sobre todo para hacer un dique que contenga el agua, puesto que ya con cualquier lluvia vuelven a inundarse como les sucedió la noche del viernes, que el agua volvió a alcanzar más de un metro y a pesar de que habían aumentado algunos tabiques a sus entradas volvió a entrar.

Al lugar asistieron empleados de Obras Públicas, de Desarrollo Urbano, de Gobernación y de Protección Civil del Ayuntamiento, a los que los vecinos les mostraron los daños, las bardas caídas, los huecos en las paredes, los portones tirados y los nuevos niveles que dejó la lluvia, a quienes les pidieron que aceleren los trabajos, que dijeron saben que no son onerosos, sin embargo, señalan los vecinos, se impone la burocracia.



Los funcionarios se comprometieron a no retirarse del lugar hasta que se concluyeran el desazolve y les aclararon que no podían responder a sus peticiones de material de construcción y despensas. Asimismo pidieron les dejaran hacer el levantamiento topográfico para llevarlo a sus jefes de Obras Públicas y Gobernación.



Les pidieron trabajar organizadamente, pues nadie como ellos conocen la problemática del lugar y se comprometieron a regresar el lunes próximo por la tarde para luego de estudiar el levantamiento topográfico ver qué es lo que se puede hacer inmediatamente.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Casas devastadas y temor a las lluvias



Algunos vecinos no han podido rehacer su vida normal, pues no cuentan con muebles, se les cayeron bardas y ante el temor de que el agua vuelva a inundarles han pedido asilo con vecinos y familiares.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Elvira Rivera, quien vive en Adolfo de la Huerta número 26 ha perdido todos sus muebles y enseres en tres ocasiones, pues esta es la tercera vez que resulta afectada. Su casa muestra al frente una barda de más de un metro, a la que le acaba de subir un tabique más, pues las lluvias del pasado viernes estuvieron a punto de inundar su casa nuevamente. A pesar de estar protegida por esta barda que dificulta el ingreso, el agua sucia del pasado miércoles la dejó sin nada. Perdió roperos, mesas, camas, colchones, refrigerador, alacena, sillas, se le murieron sus gallinas, los tanque del gas fueron arrancados y aventados cobre la barda trasera que se rompió y funcionó como caño para que sacar el agua de su casa que subió más de metro y medio.



La barda del frente quedó fracturada y mostró cómo aún no ha podido limpiar el lodo, por lo cual no ha podido quedarse a dormir en su casa y se queda con unos vecinos, cuya casa está más alta. Su nuera y su nieto salieron corriendo en cuanto empezó a llover, pues ya quedaron asustados, dijo.



En esas mismas condiciones está la casa de Maribel Méndez y Guillermo Castillo, quienes no bien habían terminado de limpiar el desastre sufrido el miércoles, cuando el viernes volvieron a inundarse; lo mismo que su vecina Angélica García Hernández, cuya casa está en el número 22 de esa calle. Esta fue otra de las casas que perdió la barda trasera, que afectó la vivienda de Anita León, quien vive en Mariano Arista 17.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Anita mostró cómo su ropa, su cama, su mercancía permanecen mojados. El agua entró por la parte trasera donde hizo un hueco de dos o tres metros, por lo que el resto de su barda quedó fracturada y se puede venir abajo en cualquier momento.Con la basura acumulada en la puerta de su casa, donde ha ido poniendo lo que no ha podido salvar, dice que no pide despensa, sólo que le ayuden a reconstruir su barda porque 30 años le ha costado levantar su humilde vivienda.

No sólo ella perdió prácticamente todo sino también su hijo, quien es estudiante y está a punto de terminar un posgrado, pero el agua afectó su proyecto, su computadora, sus monitores y casi no queda nada que salvar, dijo Anita angustiada, pues ella se ayuda con su ventas de tines, boxers, mallas y bisutería en un puesto ambulante en la calle Atenas Veracruzana.





Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Así como ella, resultaron afectados sus vecinos de la calle Mariano Arista 23, por donde el agua en busca de salida le tiró una barda y salió por su sala y cochera arrastrando una camioneta, para lo cual rompió su portón. Los vecinos de la parte de enfrente también resultaron afectados pues allá fue a dar el río de agua y lodo.