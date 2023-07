No se trata de lactar o no, hay contextos de maternidad: antropóloga

La nueva dinámica social y económica hace que la lactancia sea una práctica casi imposible para las madres del siglo XXI, coinciden mamás de bebés radicadas en Xalapa, quienes opinan que cumplir con horarios de trabajo, atender el hogar y dedicarse a la crianza es cada vez más difícil y frustrante.

“Pienso que no se trata de querer o no querer lactar sino de en qué contexto cada mujer ejerce su maternidad”, expresa Carolina Ruvalcaba, antropóloga social y mamá de un niño de nueve meses.

¿Por qué es complicada actualmente dar lactancia materna?

“La gran mayoría sí queremos pero el trabajo, los tiempos invertidos en traslado y la falta de una red de apoyo son una gran limitante. La alternativa es recurrir a lo más práctico”, expresa quien optó por la fórmula láctea, a pesar de conocer los beneficios de la leche materna.

Previo a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora en agosto, y en un tiempo en el cual los científicos señalan la disminución de esta práctica positiva para la nutrición y sistema inmunológico, las madres manifiestan agotamiento y tristeza.

Lolita, joven mamá de 21 años, labora como dependiente en una tienda departamental ubicada a 40 minutos de su casa y declara que en ningún momento pensó en la lactancia.

“Mi mamá me apoya para cuidar a mi hijo pero ni así puedo. Entro a las 10 de la mañana y salgo hasta las ocho de la noche, porque me dan dos horas para comer pero no me da tiempo de regresar. Llego a la casa como a las 9 o 9:30 de la noche”, comparte.

Lolita menciona que no tiene tiempo para el cansancio, pues cursa una licenciatura en línea con el fin de ofrecerle a su hijo un mejor futuro, sin dejar de lado su sueño de ser abogada y especializarse en pensión alimenticia.

Aunque no ahonda más en su vida personal, declara que es tiempo de visibilizar la necesidad que hay de lograr que los padres asuman su responsabilidad en la crianza, tanto en lo económico como en lo afectivo.

Otra mamá, Diana, de 28 años, dice cargar con muchas culpas por no poderle dar a su hija todo lo que ella quisiera, empezando por la leche materna. “Hay días que me siento muy triste porque intenté dejarle la leche a mi beba pero resultó frustrante. No digo que sea imposible pero en mi caso no funcionó. La leche se me regaba, era muy doloroso e incómodo, sobre todo porque trabajo en atención al cliente”, comenta.

Karla, quien viene de una familia donde las mujeres sí tuvieron oportunidad de amamantar a sus hijos e hijas, declara que son los tiempos y las nuevas dinámicas las que les marcan el ritmo a las mamás.

“Además de cargar con estrés y ansiedad, casi nadie habla de que somos juzgadas, hay poca comprensión hacia quienes no podemos amamantar. A mí me duele mucho lo que me dicen mis tías, mi abuelita y hasta mi mamá. Me pintan como egoísta”, dice.

Otras mamás consultadas coinciden con lo manifestado por Karla; piensan que no solo falta que en los trabajos sean más comprensivos con las madres sino que también las familias y la sociedad entiendan que, aunque en distintas circunstancias que las de antes, ser mamá sigue siendo un trabajo de 24 horas en el que se cree debe haber perfección, entrega y sacrificios absolutos.

¿Cómo es la maternidad en tribu?

En este contexto, en Xalapa funciona el Centro de Crianza BeeMom, donde promueven la maternidad informada y en tribu, la crianza amorosa, la contención y la lactancia humana.

A través de talleres virtuales, charlas y videoconferencias, ponen al alcance de las madres distintas estrategias, una de ellas es la del banco de leche en casa. Actualmente tienen vigente una invitación para el próximo 16 de julio.

El taller está dirigido a quienes vayan a regresar al trabajo, la escuela o cualquier actividad y tengan interés de no suspender la lactancia.

Durante el taller comparten cómo elegir el extractor y frascos recolectores de acuerdo con el estilo de vida; cuánto tiempo se puede guardar la leche y estrategias de transporte de leche del trabajo-casa. Brindan además planes personalizados y resolución de horarios de extracción.

El taller está a cargo de la doctora Connie Arrazate, consultora certificada en lactancia materna. En Facebook BeeMom: Centro de Crianza se puede obtener mayor información.