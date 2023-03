Xalapeños consumen bebidas energéticas sin conocer sus daños

Tras el confinamiento por Covid-19, responsables de algunas tiendas de conveniencia y tienditas de barrio mencionan que en Xalapa, los jóvenes de entre 18 y 35 años han incrementado el consumo de bebidas energizantes cuyo costo va desde los 12 y hasta los 38 pesos. En recorrido por establecimientos cercanos a preparatorias y universidades se logra saber que es en la mañana y en la noche cuando más se venden estos productos.

De 10 consumidores consultados, solo dos manifestaron saber que tomar estas bebidas puede tener algunas afectaciones a la salud, pero dijeron desconocer cuáles son.

“Sí he escuchado que no es tan bueno tomarlas pero no he investigado. Yo las tomo cuando ando bajoneado”, expresa Carlos Martínez Ruiz, estudiante universitario que consume estas bebidas con regularidad.

¿Cuándo consumen bebidas energéticas los jóvenes?

Local ¿Sufres insomnio o apnea? Podrías necesitar atención psiquiátrica

César Ontiveros García, de 21 años, dice tomarlas cuando se ejercita, por la mañana, en ayunas. Considera que se han vuelto populares también en los días de fiesta. “En los ‘after’ es común tomarlas, pero ahí sí buscamos las más fuertes”, dice uno de sus amigos.

Cuando se refiere a las más fuertes son aquellas bebidas enlatadas con leyenda “contenido elevado de cafeína”, no recomendables en combinación con consumo de alcohol.

De las marcas descritas como “más potentes” se les puede encontrar desde los 30 y hasta los 38 pesos; en ocasiones, dicen estudiantes, aprovechan las promociones de 2 por 50 pesos.

Aunque las bebidas no están recomendadas para menores ni mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni para personas sensibles a la cafeína, tenderos mencionan que han observado casos en los que familiares de niñas y niños se las compran para llevar a la escuela.

Además de jóvenes, personas con oficios que requieren mayor fuerza y energía también están identificados por los vendedores por ser quienes más las compran, aunque coinciden que este grupo poblacional es consumidor de dos marcas que no exceden los 20 pesos.

Vuelve a leer: ¿Qué relación hay entre diabetes y problemas de encías?

¿Cuánto es lo recomendable para consumir de cafeína?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya lanzó un programa informativo con el fin de evitar consumos no responsables o ingestas excesivas. Indica que el límite máximo de cafeína recomendado para un adulto es de 300 mg diarios y la ingesta de bebidas adicionadas con cafeína no debe rebasar los 165 mg por día.

“El exceso en el consumo de este ingrediente puede generar efectos adversos en el sistema nervioso, la presión arterial y el sistema cardiovascular”, advierte la Comisión.

En cuanto a la combinación de bebida energizante con alcohol, expone que puede causar una sensación momentánea de bienestar pero después puede haber efectos como ansiedad, insomnio, trastornos del ritmo cardiaco y, en ciertos casos, intoxicación, náuseas y vómito.