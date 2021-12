Contraloría quiere sancionar fuera de tiempo: Anilú

La diputada local priista Anilú Ingram Vallines lamentó las declaraciones de la Contralora Mercedes Santoyo Domínguez durante su comparecencia en el Congreso local al solicitar un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa a modo, que no le corrija la plana y durante su comparecencia le cuestionó severamente sobre su imparcialidad.

“Como es de su conocimiento, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, es un órgano autónomo, que según la Constitución debe regirse por los principios de independencia y de imparcialidad, además de que debe velar por el debido proceso y la equidad procesal en las partes”, dijo contundente la legisladora.

Leer más: Pesada carga para Veracruz, deudas, laudos y no pagos al SAT

La funcionaria estatal no pudo articular una palabra clara de respuesta, cuando la diputada la acusó de querer intervenir en las decisiones que toma el TEJAV. “El Tribunal no debería tener comunicación extra procesal con la Contraloría General del Estado, como usted lo quiere, ni hacer equipo con ella, ni con ninguna de las partes de los juicios, porque si el Tribunal estableciera comunicación con la autoridad o con el presunto infractor, estaría justamente violando la Constitución y la ley y esto, porque el Tribunal es quien revisa la actuación de la autoridad”, expuso la diputada local.

Local Contraloría del estado reporta nueve casos de hostigamiento y acoso sexual

La legisladora le pidió a la Contralora Mercedes Santoyo que se aplique y haga su trabajo, tal y como le ordena la ley, “porque hemos advertido que algunos expedientes le han sido devueltos porque la Contraloría a su cargo impuso las sanciones fuera del término de tres años que establecía en su momento el artículo 79 de la Constitución del Estado”.

Además, expuso, se ha buscado sancionar al amparo de una ley que no aplica y se han cometido diversas irregularidades, señaló ante una Contralora que se justificó, "no planchamos nada”, luego de que la legisladora la pidió no haya uso discrecional de la ley.