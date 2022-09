Director del MAX: persiste comercio ilegal de piezas arqueológicas en Internet

En Veracruz hay un incremento en la venta de piezas arqueológicas a través de distintas plataformas de Internet, sin embargo, la gran mayoría son falsas, expresa Alfredo Delgado Calderón, director del Museo de Antropología de Xalapa (MAX).

Además de este tema, en entrevista adelanta que en los próximos meses, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se exhibirán en el MAX piezas repatriadas.

Al ahondar en el comercio ilegal, el antropólogo y arqueólogo menciona que no solo a través de perfiles personales en Facebook se da esta práctica sino también mediante páginas de compra-venta de objetos. “Se ofrecen como originales pero en realidad son réplicas o piezas falsas que los vendedores quieren hacer pasar por antiguas”; lamenta que de estas sí haya algunas piezas originales, producto de hallazgos casuales o de saqueos.

Habrá exposición de piezas repatriadas al MAX | Foto: René Corrales

Comparte que a su correo electrónico le han llegado mensajes con ofrecimiento de piezas, lo cual constituye un delito que debe ser reportado con las autoridades correspondientes.

Otra situación que observa es la de personas que dicen haber adquirido piezas en el extranjero y que les interesa repatriarlas o donarlas al MAX, no obstante, se trata de un proceso complejo.

“Las piezas se tienen que autentificar en el extranjero y nosotros no tenemos esa capacidad, pero se reporta al INAH, institución con la que estamos en colaboración por las piezas repatriadas que exhibiremos en las salas del Museo”.

En otro tema, menciona que ante el crecimiento de la mancha urbana, en el estado de Veracruz son muy comunes los hallazgos fortuitos y Xalapa no es la excepción.

“La mancha urbana se va extendiendo y se van destruyendo montículos donde hay hallazgos que a veces no se quieren reportar porque hay una leyenda de que se les va a expropiar el terreno. Eso no sucede, no hay dinero que alcance”.

Explica que el INAH lo que hace es un registro y da recomendaciones para la conservación de las piezas. A quienes hallan piezas en sus propiedades les recuerda que hay un procedimiento muy sencillo para registrarlas ante el INAH y poder tenerlas así en sus casas; si la persona fallece, los familiares solo tienen que hacer la renovación del permiso.

Enfatiza que la importancia de estos registros tiene que ver con la construcción del pasado y de la identidad. Solo en casos específicos de piezas muy interesantes hay probabilidad de que el INAH las pida para exposiciones temporales.

Si quieren donarlas al MAX se pueden comunicar directamente para seguir los procedimientos pertinentes.

¿Qué pasa con las piezas que se subastan en el extranjero?

Sobre las subastas en el extranjero, menciona que le corresponde a la instancia federal, pues cuando son piezas que salen antes de la Ley de 1972, México tiene posibilidad de reclamarlas, sin embargo hay un mercado muy competido.

Opina que las piezas prehispánicas son muy solicitadas y es una realidad que hay un mercado por la demanda y por la pobreza de la gente; indica que hay mafias y tráfico, un problema de difícil resolución si hay compradores y vendedores que actúen fuera de la legalidad sin ser sancionadas.

La Secretaría de Cultura Federal dio a conocer recientemente que en 2021 se repatriaron 5 mil 509 obras patrimoniales, de las cuales 4 mil 915 son arqueológicas y 594 de carácter histórico.

En cuanto a 2022, se logró la recuperación de poco más de 4 mil 550 materiales arqueológicos e históricos decomisados en el extranjero como parte de las acciones de cooperación bilateral con varios países.

Actualmente, en colaboración con el INAH, hay una campaña para salvaguardar el patrimonio cultural del país.

¿Qué tanto apoyo recibe la cultura en México?

Alfredo Delgado Calderón lamenta que con la austeridad cada vez haya menos recursos para la investigación, la conservación de sitios, el mantenimiento o la apertura de nuevos museos. “En el tema de recursos estamos en un momento de crisis para la investigación, conservación y el conocimiento de nuestro pasado”, expresó en entrevista previo al anuncio de una serie de actividades en el MAX.

Los domingos el MAX es totalmente gratis | Foto: René Corrales

El arqueólogo enfatiza también que los programas educativos ya no contemplan el estudio de la historia a profundidad, cuando su relevancia es incuestionable para el pueblo y el país.

Los problemas de esta falta de recursos, dice, no se ven a corto plazo, pero advierte que se va perdiendo identidad y nos vamos diluyendo como país si no hay conocimiento del pasado, de cómo surgen los pueblos y cuál es nuestra historia personal, familiar y generacional.

“Si esto no se fortalece corremos el riesgo de volvemos un país más del montón. Nosotros tenemos una cultura popular muy rica que le permite al mexicano identificarse y que lo identifiquen inmediatamente en el extranjero”.

Puntualiza que México sobresale como país pero es necesario difundir quiénes son los olmecas más allá de las cabezas colosales y más allá del aspecto estético de esas obras.

“Si no sabemos que los olmecas son la primera civilización de Mesoamérica no podemos compararnos con el resto de países que presumen ser cunas de la civilización”, manifiesta.

Recuerda que solo hay seis civilizaciones originarias y Veracruz tiene la fortuna de ser cuna de una de ellas:

Podemos compararnos con China, Mesopotamia o Egipto, pero si se nos olvida, seremos un país del montón

Señala que si se pierde esta memoria, se pierde valor y se puede llegar a la destrucción de sitios, con lo cual se borrarían no 3 mil años de historia sino de los últimos 10 mil años que dieron origen a un país tan rico y diverso como lo es México

El antropólogo social llama al público a no olvidar que el MAX abre de martes a sábado con costo y el domingo es de entrada libre, en horario de visitas de 9 a 17 horas.

En el recinto, además de la exposición permanente también hay temporales, como “Moler y triturar, más allá del maíz” y “Tlapayotl. Variaciones contemporáneas”.