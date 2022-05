46 mil quieren entrar a la UV y solo hay 17 mil espacios, ¿Qué tanto estudiaste?

Este fin de semana comienza la aplicación de exámenes de admisión en la Universidad Veracruzana (UV) en la que 46 mil 037 aspirantes competirán por uno de los 17 mil 389 espacios que la institución ofrece en este 2022.

Juan Carlos Ortega Guerrero, titular de la Dirección General de Administración Escolar dio a conocer que del total de jóvenes que buscan un espacio en la UV, 39 mil 300 presentarán examen de manera presencial distribuidos en dos fines de semana mientras que los restantes 6 mil 700 lo harán en línea.

En entrevista para Diario de Xalapa, el funcionario universitario dio a conocer que el examen que se aplicará para este proceso de ingreso consta de dos bloques más de preguntas por lo que el tiempo de realización pasará de 3 horas a 4 horas y media.

Explicó que la modificación se debe a que además de las áreas Comprensión Lectora, Redacción Indirecta y Pensamiento Matemático, la evaluación de este año consta de dos módulos extras que están directamente relacionados con el programa educativo que se pretenda cursar.

Asimismo, Ortega Guerrero recordó que la Universidad Veracruzana no avala ningún curso de preparación para el examen ni tiene otro método de ingreso más que la presentación de esta evaluación por lo que hizo el llamado a estudiantes y sus familias a no dejarse engañar por personas que les ofrecen conseguir un espacio en la UV.

Examen más largo y más específico

El titular de la Dirección General de Administración Escolar de la UV recordó que, tal y como lo establece la convocatoria, este sábado 21 de mayo inicia la aplicación de exámenes de admisión a los poco más de 46 mil aspirantes que completaron su proceso. Detalló que por tercer año consecutivo, la aplicación tendrá dos modalidades; presencial y en línea con cuatro fechas cada una.

Explicó que la aplicación de exámenes físicos se llevará a cabo los días 21, 22, 28 y 29 de mayo de manera simultánea en las cinco regiones de la entidad. En tanto la aplicación de exámenes desde casa serán los días 24, 25, 31 de mayo y 1 de junio. “Como tenemos que mantener las restricciones propias de la pandemia de Covid-19 lo hacemos en dos fines de semana (...) mientras que los exámenes en línea son entre semana”, dijo.

El funcionario universitario dio a conocer que para este año, el examen de admisión de la Universidad Veracruzana incluirá dos módulos adicionales y que, debido a esto, se les otorgará una hora y media más de tiempo para su resolución. Es decir, en lugar de tres horas la aplicación ahora durará 4 horas y media.

De acuerdo a los datos de la UV, las y los aspirantes deberán presentar los módulos de comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático así como dos módulo de conocimiento específico y uno más de inglés como lengua extranjera, aunque este último no se considera para el cálculo del puntaje global.

Lo módulos extras evaluarán los conocimientos en Administración, Aritmética, Biología, Cálculo diferencial e integral, Ciencias de la salud, Derecho, Economía, Filosofía, Física, Historia, Literatura, Matemáticas financieras, Premedicina, Probabilidad y estadística y Química y su aplicación dependerá del programa educativo que cada aspirante haya elegido. “Con el fin de poder analizar las áreas generales y específicas del programa a donde quieren ingresar se aumentaron dos módulos por programa educativo”, explicó.

Recomendaciones generales

Juan Carlos Ortega Guerrero dio a conocer que aunque el inicio de la aplicación de los exámenes está programado para las 9 de la mañana, los accesos a las sedes estarán abiertas desde las 7:45 de la mañana. No obstante, la recomendación del funcionario es llegar con un buen tiempo pero “sin desmañanarse”, ya que la logística que se ha implementado por parte de la UV garantiza un ingreso ordenado y puntual.

No es necesario que lleguen de madrugada, se está citando a las 8 de la mañana que es un horario más que suficiente para completar el protocolo de ingreso y estar listos para su examen

Destacó que debido al Covid-19 la logística del examen incluye la revisión de la temperatura de cada uno de los aspirantes así como la aplicación de gel antibacterial. Aunado a esto, dijo, el uso de cubrebocas es obligatorio desde el ingreso hasta la salida de los recintos universitarios y que en caso de que algún aspirante tenga síntomas de Covid-19 será valorado por un especialista médico.

En ese sentido, dio a conocer que aquellas personas que pudieran tener sospecha de esta enfermedad serán retirados de la sede y su examen será reprogramado para que puedan realizarlo de manera remota. “Les vamos a dar una fecha para que estos casos, pocos esperamos, puedan presentar el examen en línea pero hay que dejar claro que todos tendrán la oportunidad de llevar a cabo su examen”.

El director de Administración Escolar recordó que para el ingreso a las instalaciones es necesario presentar la credencial que los acredita como aspirantes así como una identificación oficial con fotografía. No obstante, aclaró que aquellas personas que hayan subido su identificación durante el proceso de registro ya no tienen que llevarla de manera física. “Aquellos que no hayan subido si se les va a pedir una, cualquiera, siempre y cuando tenga fotografía. Con esta medida buscamos que sean pocos los que sufran con ese tema”.

Finalmente, el funcionario reiteró que la única forma de ingresar a la Universidad Veracruzana es hacerlo mediante el examen de ingreso por lo que cualquier gestor, pase o recomendación que sea ofrecida está fuera de la ley y no está relacionada con la institución. Recordó además que la UV no recomienda ofrece ni avala ningún curso de ninguna modalidad para el ingreso. “Invitamos a padres de familia y a los jóvenes a no dejarse engañar, no hay gestores que los vayan a ayudar a ingresar ni aceptamos recomendaciones para saltarse el examen de ingreso. El lugar se obtiene por estricto puntaje que es la forma en la que aparecerán en las listas con derecho, así es el proceso”, concluyó.

Cabe destacar que, de los 17 mil 389 espacios disponibles, seis mil 695 corresponden a la región Xalapa; tres mil 810, a Veracruz; dos mil 448, a Orizaba-Córdoba; dos mil 490, a Poza Rica-Tuxpan, y mil 946, a Coatzacoalcos-Minatitlán.

La publicación de los resultados de la UV se llevará a cabo el 27 de junio y quienes hayan obtenido un espacio en la institución deberán inscribirse en el periodo comprendido del 1 de julio al 2 de agosto.