Alumno de Medicina de la UV va a Harvard a hacer maestría

Su tenacidad, perseverancia y afán por aprender, además del aprendizaje obtenido en su paso por la Universidad Veracruzana (UV), llevaron a Andrés Mora García a responder a la convocatoria de la Maestría en Ciencias Médicas en Investigación Clínica, ofertada por la Universidad de Harvard, institución que recientemente avaló su ingreso.

Un tanto incrédulo del resultado, pero también feliz y orgulloso por el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional, el joven egresado de la Facultad de Medicina, región Poza Rica-Tuxpan, partirá el próximo año, una vez que obtenga el respaldo económico (está buscando becas nacionales e internacionales) para garantizar su permanencia en los Estados Unidos de Norteamérica.

Apenas el domingo 1 de mayo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard le notificó por medio de un correo electrónico la decisión tomada por los directivos y el fallo a su favor.

Sin embargo, dadas las complicaciones surgidas al solicitar financiamiento económico, pues varios de los programas de becas ya habían cerrado sus convocatorias para este año, la institución estadounidense le propuso ingresar en julio de 2023, mientras tanto realizará los trámites de solicitud de apoyo y de su VISA de estudiante.

Al hacer una recapitulación de todas las acciones que lo hicieron llegar hasta este punto, Andrés Mora compartió que en un principio, al momento de elegir una carrera universitaria, estuvo muy indeciso hasta que gracias a los consejos de una amistad egresada de Medicina se decidió por este campo de conocimiento.

El gusto por el área médica vino enseguida, cuando su interés en la investigación se agudizó y se unió a una asociación de estudiantes que, además, emprendían proyectos de entrega de medicamentos en comunidades y participaban en jornadas de salud.

Los consejos y experiencias compartidos por Ramsés Arenas Rojas, médico epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Número 3, con sede en Poza Rica, también influyeron para elegir el ámbito científico.

Es así como recuerda su transitar por el mundo científico, de la mano de sus profesores y compañeros de estudio, con los quienes publicó artículos en temas como: la vacunación en población adulta, el virus Zika y su relación con recién nacidos con microcefalia.

También, sobre el efecto de la L-arginina, recetada como vitamina, y su uso como tratamiento para pacientes con preeclampsia y con alto riesgo de padecerla. Otro de sus reportes fue acerca de trombosis fetal.

A lo largo de su carrera profesional también trabajó como asistente médico en el Instituto Nacional de Perinatología “Isidro Espinosa de los Reyes”, donde concluyó su servicio social y vio a esta prestación “como una opción de adquirir experiencia y conocimientos y así poder estudiar en el extranjero”.

Ahí conoció al doctor zacatecano Mario Isaac Lumbreras Márquez, quien lo invitó a postularse para la Maestría en Ciencias Médicas en Investigación Clínica en la Universidad de Harvard, misma que él ya había cursado.

Por su relación y contacto con médicos ginecobstetras y materno-fetales, se inclinó en la investigación obstétrica. “La obstetricia me gusta mucho, hubo una temporada en que pensé aplicar para Medicina Interna o Cirugía, pero finalmente ninguna de las dos me animó.”

Aunque no se considera un alumno brillante, su paso por la Facultad de Medicina de la UV lo cataloga como una gran oportunidad formativa, de generación de oportunidades, acumulamiento de experiencias que lo empujaron hacia el logro de esta meta. Se piensa como un alumno inquieto, siempre con propuestas y lluvia de ideas en beneficio de la comunidad estudiantil y de la propia Facultad.

En 2018 cursó el internado en el Hospital General de Zona (HGZ) Número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Veracruz, y en octubre de 2019 obtuvo su título de Médico Cirujano.

En 2021 se postuló para la convocatoria de Harvard

En septiembre de 2021 se publicó la convocatoria de la Universidad de Harvard. De inmediato, Andrés ingresó todos los requisitos y la documentación.

Entre éstos destacaba una carta de motivos, de por qué quería cursar la maestría, y un ejercicio de redacción científica o protocolo de investigación, en un máximo de 800 palabras y 15 referencias.

Seguramente, la prueba más difícil fue el inglés, pues pidieron un puntaje de 125, cuando otras universidades solicitan entre 100 y 125. No obstante, desde los semestres iniciales de la carrera empezó a prepararse en este aspecto y en cursos para enriquecer su currículum.

Después de seis meses en que la convocatoria estuvo abierta –septiembre 2021-marzo 2022–, hace unos días la Universidad de Harvard le anunció su ingreso.

“A nivel profesional me emociona mucho, siempre he tenido la mentalidad de aprender más, siento que estando allá puedo crecer en materia de investigación; me gustaría hacer un proyecto en el Boston Children’s Hospital, donde hay un área nueva de cardiología fetal”.

El joven agradeció el apoyo de la UV y de sus profesores, para él fue una suerte haber tenido ese acercamiento con ellos en alguna etapa de su formación universitaria y de investigación.

Más adelante espera hacer una especialidad en ginecología y medicina obstétrica, en materno-fetal o cirugía fetal, ya que desea contribuir a que su municipio y toda la región norte del estado de Veracruz no sean un foco rojo en mortalidad materno-infantil.