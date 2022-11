Se pagará a maestros en la quincena 23; señala Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez consideró que los maestros que protestan para exigir el incremento salarial están "mal informados" y que el pago se vería reflejado en la quincena 23.

En conferencia de prensa aclaró que decir que es un “bono del bienestar”, es solo por ponerle un nombre que se le designó desde la Federación, "a mí el nombre me da lo mismo".

Te puede interesar: Gobierno Federal apoyará a Veracruz en pago a maestros estatales: José Luis Lima Franco

“Es por ponerle a un nombre, pero es incremento salarial (…) es un incremento salarial, el presidente lo explicó, así le pusieron y nosotros apechugamos”.

Local Padres de familia se unen a protesta de maestros; bloquean Ávila Camacho en Xalapa

En conferencia de prensa dijo que algunos les quisieron mentir a los docentes diciendo que el gobierno del estado ya tenía el dinero pero no lo querían "repartir".

"(Mi respuesta es) la misma, ya lo he explicado, si algo noté, que no llega la información a los maestros, algunos hasta los malinforman", dijo en conferencia de prensa.

Refirió que dialogó con un grupo que mantenía tomada una escuela y les informó que el Congreso no aprueba y da el dinero, sino que se aprueban dos leyes de Ingresos y Egresos, que considera cómo se va a obtener el dinero de ingresos y después cómo se va a gastar.

Explicó que la Federación apoya con el 90 por ciento del presupuesto al estado donde se incluye la nómina magisterial, y mes con mes se va depositando pues ellos lo van cobrando durante el año.

"Y qué sucede, que hay un tope, y la Federación dice hasta aquí (...) Pero hay precisiones para estas cosas como los salarios, pero se llegan a agotar también. ¿Cuándo vas teniendo todo lo que proyectaste? al final de gobierno y a veces el tope de ingresas no llega a lo que se gasta y esa diferencia en Veracruz es de más de 5 millones de pesos y lo que hacemos es que le pedimos a la federación que nos apoye con una parte".

¿Qué dijo el secretario de Finanzas y Planeación sobre el recurso a pagar de los maestros?

El mandatario estatal señaló que esa información no la conocían los maestros, pero cuando dialogó con algunos de ellos, les pidió conocer el mensaje del secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco quien dijo que la Federación les dio garantía de recibir el recurso para pagarle a los maestros.

Agregó que los maestros y maestras veracruzanas están comprometidos a recuperar las clases que se pierdan en estos días, pues si lo hicieron en tiempos de pandemia lo podrán hacer ahora.

“No son maestros inconscientes, como se les acusa, no es un capricho, obviamente quieren saber `se me va a pagar o no se me va a pagar´, la inmensa mayoría tomó una actitud muy razonable y no es tampoco que sean irracional, nada más que les llegue la información y verán que lo va a razonar, de las 19 escuelas del primer día restan menos de la mitad, porque no les había llegada esta información”.

Explicó que la inconformidad tiene que ver con que el bono se da una vez, "no, este se incorpora al salario, por ello también el cálculo del aguinaldo se da con el incremento salarial y de ahí se integra a las quincenas”.