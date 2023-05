¿Pirotecnia prohibida? Usuarios denuncian uso en el Día de la Cruz

Pese a los exhortos que se hicieron para evitar el uso de la pirotecnia el 3 de mayo Día de la Cruz, hubo reportes a la autoridad municipal ante el incumplimiento; aunque a decir del director de Protección Civil Luis Sardiña Salgado fueron “mínimos”.

En redes sociales usuarios denunciaron, incluso mostrando algunos videos, como en varias zonas de la ciudad, se observa el uso de este tipo de artefactos. “Estaba trabajando y escuché un ruido muy fuerte, salí a la calle y vi a los perritos corriendo, los pajaritos se alteraron, se encendieron las alarmas de los coches e incluso la basura de la pirotecnia cayó dentro de la escuela. Es válido respetar las creencias y rituales, pero no cuando afectan a personas o a cualquier otro ser vivo. La pirotecnia está prohibida en Xalapa y los intentos de humanos que hacen esto, sabiendo el daño que ocasionan, no valen ni un centavo”, escribió una de las usuarias que compartió un video donde se escuchaban los estallidos.

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa que presentó la propuesta aprobada para su prohibición, Daniel Fernández Carrión afirmó que, aunque hasta el mediodía de ayer, no se habían recibido quejas, empezaron a darse más tarde.

Sostuvo que estaba siendo un avance importante comparado con el año pasado que tuvieron un operativo significativo con la policía municipal con quien estuvieron visitando muchos lugares donde se reportaba el uso.

Por su parte, el director de Protección Civil señaló que no recibieron llamados por ese motivo, y que, si bien se percataron en algunas zonas de ello, fue en las más alejadas de la ciudad incluso en las afueras.

“Fíjese que no nos hablaron para reportes, todo estuvo tranquilo, hubo a las afueras y los detecté de zonas muy rurales, pero muy lejos. Pero no, no tuvimos reportes realmente de pirotecnia, del área urbana no se tuvieron reportes y anduvimos recorriendo, pero sin problema alguno”.

Recordó que previamente se exhortó a los agentes municipales, comisariados ejidales, consejos de vigilancia y varios jefes de manzana de la zona para evitar que se utilizara. “Debo entender que sí debió haber algunos cuetes, muy mínimo, pero no hay sanciones hasta este momento que yo sepa y yo entienda”.

Aunque desde el Ayuntamiento de Xalapa se estuvo difundiendo información para dar a conocer el número de la Policía Municipal donde se podía llamar para denunciar la pirotecnia, por varios momentos estuvo “no disponible”.