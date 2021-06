Desaparece trabajador del Servicio Postal en Veracruz, solicitan apoyo para localizarlo

Veracruz, Ver.- A través de las redes sociales amigos y familiares pidieron a la población colaborar en la búsqueda de Isaías Enrique Violante Mendoza quien despareció de su casa desde el pasado 7 de junio.

De acuerdo con los familiares, ya se presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado por la desaparición de este hombre de 46 años de edad, trabajador de la oficina del Servicio Postal Mexicano.

La información aportada por la familia es que el pasado lunes de 7 junio, Isaías Enrique salió de su domicilio en la colonia Francisco Villa en la ciudad de Veracruz rumbo a su trabajo, al cual, si se presentó, según lo que dijeron sus compañeros.

Presuntamente por la tarde volvió a su casa donde dejo sus cosas del trabajo y volvió a salir, pero ya no regreso.

“Estamos muy preocupados, el siempre ha sido un hombre responsable, jamás ha faltado al trabajo ni a la casa, el salió el lunes a trabajar y al parecer regresó a casa pero no había nadie, el dejo sus cosas y ya no sabemos si volvió a salir o que paso porque cuando llego su hija solo encontró sus cosas y no hemos vuelto a saber de el, ya presentamos la denuncia y estamos muy preocupados ”, explica una de las familiares.

Comentaron que desde hace 20 años trabaja en el Servicio Postal Mexicano y en todo ese tiempo no ha tenido ningún problema en el trabajo ni con sus compañeros.

“Queremos que las autoridades investiguen porque el no es una persona de problemas, lleva mucho tiempo trabajando en la oficina de correos y jamás ha tenido ningún problema”.

Entre sus características físicas; mide 1.70 metros, es de complexión mediana, moreno claro, ojos cafés y la última vez que fue visto vestía pantalón de mezclilla y tenis blancos.