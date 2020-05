Destruir cubrebocas para evitar reciclado, aconseja epidemiólogo

El epidemiólogo Jorge Herrera Martínez recomendó a la población destruir los cubrebocas desechables antes de depositarlos en la basura, esto para evitar que puedan ser lavados y reutilizados con intereses comerciales ante la contingencia por coronavirus.

En entrevista, el especialista señaló que ante la escasez de ese tipo de materiales podrían surgir abusivos que los recojan para darles una lavada y venderlos como nuevos.

También pidió a la población evitar escupir en la calle, tras sostener que a causa del calor la saliva se evapora y es llevada por el aire para ser inhalada de forma involuntaria por los demás, lo que eleva el riesgo de contagios, ya sea de coronavirus o de otras enfermedades infecciosas.

El epidemiólogo exhortó evitar la compra de cubrebocas en puestos callejeros, pues al no ser fabricados por especialistas podrían estar diseñados con telas que no impiden el paso de microorganismos, lo que generaría la falsa ilusión de estar protegidos, cuando en realidad el factor de contagio ante el virus sería el mismo que no usar ningún implemento.

Los cubrebocas más funcionales son los que llevan dos o tres pliegues, además de los denominados N95, que es el indicador para aquellos que garantizan la retención de al menos un 95% de las particulas que se encuentran en el aire.

Herrera Martínez también dijo que a pesar de que hay cubrebocas lavables, lo mejor es desecharlos adecuadamente después de dos o tres lavadas, por el desgaste que pueden sufrir con las lavadas.

La limpieza para ese tipo de cubrebocas debe realizarse con suficiente jabón e incluso con un poco de cloro para garantizar que se encuentren debidamente desinfectados.