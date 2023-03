Necesario que instituciones y población conozcan sobre el TEA; persiste desinformación

Es necesario que todos los sectores de la población, personal de la Secretaría de Educación de Veracruz e instituciones como la Cruz Roja o la Secretaría de Educación Pública, sean capacitados para atender y tratar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En el marco de Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el próximo 2 de abril se llevará a cabo una caminata a las 10:00 de la mañana del Teatro del Estado hacia Plaza Lerdo, para visibilizar la existencia de este trastorno y a las personas que lo padecen.

Al respecto, Janeth Díaz, quien es madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y miembro de la asociación Integra, explicó que este tipo de acciones son importantes para que cada vez más personas conozcan sobre esta condición, pues dijo que aún hay mucha desinformación al respecto.

Señaló que la autoridad solo se pronuncia al respecto cada 2 de abril, pero después no hay ninguna acción de beneficio para ese sector de la población, "nada más es la bandera del momento y después nos dejan".

Acusó que aunque existe una ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas Con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Veracruz no tiene reglamento y sigue siendo letra muerta.

"Realmente no hay avances, no ha habido avances, aquí hace falta ya el reglamento para que pudiera entrar en función, hace dos años pedimos el apoyo a unos diputados dijeron que sí, pero de ahí no pasó nada".

Agregó que también es necesario que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) brinde capacitación a los maestros para poder identificar cuando un menor podría tener el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sepa trabajar con ellos.

"También el trabajar con los alumnos la cuestión de la empatía porque también esa es otra cuestión, que hay estudiantes con TEA que ya están ahorita en la UV, pero cómo la sufrieron en secundaria o preparatoria y no había respaldo de la autoridad educativa".

Janeth Díaz, madre de un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), explicó que es necesario que cada vez más personas conozcan sobre esta condición | Foto: Ariadna García | Diario de Xalapa

Necesaria la acción del sector empresarial

Consideró que es necesario también que el sector empresarial abra espacios laborales para chicos y adultos porque cada vez hay más personas diagnosticadas incluso en la vida adulta.

"El llamado es a la sociedad para que sea empática porque ha habido situaciones en que dicen que los niños están locos y que por qué los sacamos, pero ellos tienen derechos; desafortunadamente no toda la gente comprende, esto no es algo que uno pida o decida, los niños lo presentan y más que críticas requerimos apoyo de la sociedad y gobierno".