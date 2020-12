Diputado veracruzano sobrevive a infarto tras operación

Veracruz, Ver.- El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Valenzuela González informó que fue sometido a una intervención quirúrgica tras sufrir un infarto agudo al miocardio.

En un mensaje enviado desde sus redes sociales, el legislador agradeció la atención del equipo del hospital “Primero de Octubre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por salvarle la vida.

Explicó que el pasado 14 de diciembre presentó un dolor en el pecho y aunque acudió al Hospital Ángeles Lindavista no fueron acertados en su diagnostico sino hasta que por recomendación del doctor Éctor Jaime Ramírez Barba se trasladó al ISSSTE donde fue intervenido de emergencia debido a su condición.

“De inmediato me atendieron porque presentaba todos los síntomas de un infarto. En el área de hemodinamia, los doctores Cabrera, Alvárez y Montes, me realizaron un cateterismo con trombaoaspiración de la arteria descendente, me retiraron un coágulo que estaba obstruyendo la circulación y me instalaron dos stent para salvarme la vida”, indicó.

Manifestó que con esta cirugía le salvaron la vida y le dieron la oportunidad de seguir viendo crecer a sus hijos y de prevenirlos ante un padecimiento de esa naturaleza.

“Las personas que me conocen saben que no soy un fumador regular, jamás he consumido cocaína ni sustancias agresivas a mi corazón. No soy hipertenso ni diabético, por eso mi sorpresa y la de muchos al enterarme del infarto.

"Hoy, después de cuatro días de la operación, empiezo a recuperar el ánimo. Sé que mi corazón estará funcionando sólo a una parte de su capacidad, y sé que esa tardanza en la intervención por la falta de destreza en el diagnóstico en el Hospital Ángeles de Lindavista, provocó un daño irreversible en mi organismo. Sé que mi vida tendrá que ser completamente distinta y que ya nunca podré hacer ciertas actividades que me gustaban. Pero a pesar de eso, estoy agradecido con Dios porque aunque mi corazón esté funcionando a la mitad de su capacidad, siempre será mejor a que haya dejado de latir”, escribió en sus redes.