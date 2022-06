Dirige el museo municipal más importante del estado, conoce la historia de Ricardo

Veracruz, Ver.- Desde niño se sintió atraído por la historia, rodeado de capítulos importantes de los inicios de Veracruz y sus antepasados sin imaginar que llegaría a ser el encargado del Museo de la ciudad más importante del estado y actualmente dedicado a la divulgación e investigación histórica.

En entrevista para Diario de Xalapa, Ricardo Cañas Montalvo de 49 años relata que su infancia estuvo relacionada con la historia al convivir y conocer a grandes personalidades que ahora forman parte de ella.

Su educación la inició en el jardín de Niños número 1 ubicado en la esquina de Víctimas del 25 de junio de la colonia Gómez Farías en donde personajes como Margarita Salazar Páez, hermana del entonces cronista de la ciudad Antonio Salazar Páez, fallecido en el 2010 fue de sus primeras maestras.

“Desde niño me sentí muy atraído por la historia, mis recuerdos más primarios los tengo del jardín de niños cuando vi por primera vez el Baluarte de Santiago, me impactó mucho, mi mamá me llevó a conocerlo, mi primera maestra fue Margarita Salazar Páez hermana del cronista de la ciudad una mujer muy preparada, mi segunda maestra fue Marilú González Díaz hermana de Guillermo González Díaz exalcalde de Veracruz, la directora era Carolina Escalante Vera una mujer muy preparada, la verdad es que tengo unos recuerdos muy bonitos del jardín y de alguna manera fueron mis primeros contactos con la historia de Veracruz”, expresa.

Sus estudios de primaria los realizó en la Francisco Clavijero, llamada la cantonal ubicada en el parque Ciriaco Vázquez, uno de los primeros parques construidos en México con piso de mármol y que está rodeado de mucha historia.

Recuerda que se volvió coleccionista de una publicación que salía en un periódico local, redactada por el ex rey de Carnaval, José Pérez | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“En la primaria tuve maestros excelentes de la vieja guardia, una de mis maestras fue la hija de José Cardel de ese gran personaje, ella nos hablaba de su padre y todo lo que hizo por el campo, recuerdo que era una escuela semi-militarizada todos los niños marchábamos alrededor del parque y en los eventos el director Guillermo Castañeda que tenía una voz muy fuerte, no usaba micrófono ni apuntes y nos hablaba de las fechas como la del 21 de abril cuando los maestros participaron en la defensa de una manera distinta, por medio de la educación, nos platicaba que enfrente de la escuela en lo que llamaban el portal de San Javier ahí cayó gravemente herido Jorge Alació Pérez defendiendo la nación, frente a la escuela también en la parte de Lerdo la fábrica de Puros la cual conocí, saber de tantas historias que tenían alrededor de la escuela”, señal.

Su educación continuó en medio de relatos e historias, llena de amor y valores hacía la patria y semejantes; su primer libro de historia llegó a los ocho años y se llamó Estampas del Veracruz antiguo de José Pérez de León, el cual fue un regalo de su madre quien notó el amor por la historia.

Incluso recuerda que se volvió coleccionista de una publicación que salía en un periódico local, redactada por el ex rey de Carnaval, José Pérez de León llamada “remate dominical” donde una foto antigua acompañaba una bonita descripción de la historia de Veracruz.

Ricardo Cañas es autor del libro “La fundación de Veracruz y sus cuatro asentamientos” | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“Fui creciendo alrededor de la historia, mi infancia se vio desarrollada en medio de gente adulta, mis papás eran un poco mayores, mi abuela trabaja en Villa del Mar que era un punto de reunión muy importante, mis papás eran hijos menores y entonces mis tíos sus hermanos mayores tenían muchos relatos, todos estos relatos fueron acrecentando mi pasión por la historia de Veracruz su historia está enlazada con la historia de México y de todo el mundo”, afirma.

En el año de 1995, mientras estudiaba la licenciatura en Derecho quedó huérfano y por recomendación de Teresa Ríos Linares quien lo recomendó como coordinador de gobernación donde tuvo la oportunidad de conocer a personajes históricos como Alfonso Palacios Lozano, quien además de ser diputado y senador, participó en la reconstrucción del Palacio de Veracruz.

En el 2005 fungió como analista investigador del archivo histórico de Veracruz y para el 2009 entró a trabajar al Museo de la Ciudad, primero como coordinador de guías y desde hace cinco años es encargado de este emblemático lugar.

Actualmente Ricardo Cañas es autor del libro “La fundación de Veracruz y sus cuatro asentamientos” el cual fue regalado para que personas de clase media tuvieran acceso a una base histórica de Veracruz y por el cual no ganó un solo peso y es coautor del libro “Mi Veracruz” una edición de cuento para niños en colaboración con Fernanda Melchor Pinto escritora veracruzana.

Su voz tuvo eco en medios internacionales como History Channel, Canal 40 y CNN en Español | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Por sus conocimientos de historia ha tenido participación en eventos como la cultura cubana realizado el 20 de octubre de cada año donde ha hablado acerca de la relación histórica entre Veracruz y Cuba, ha tenido colaboraciones en el Centro Social Veracruzano de Coyoacán en la Ciudad de México, así como algunas ponencias en universidades del país.

Durante los festejos de los 100 años de la Heroica defensa de Veracruz en el 2014 su voz tuvo eco en medios internacionales como History Channel, Canal 40 y CNN en Español donde concedió entrevistas hablando de lo que mejor conoce, la historia de Veracruz, sus personaje, relatos y demás.

El entrevistado invita a la comunidad a participar en los eventos que se realizan en el Museo de la Ciudad donde también se dan pláticas en escuelas, los maestros solo deben enviar un oficio para que se haga presencia en sus planteles educativos, esto con el fin de divulgar la historia en las nuevas generaciones.