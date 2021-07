Diversa: a los 14 no había salido de su pueblo; a los 29 años triunfa

Xalapa, Ver.- Antes de cumplir 14 años, el veracruzano Íker Omar Belsaguy Alor no había salido de su natal Jáltipan, fue a los 15 años cuando la vida le cambió y lo que eran sólo sueños empezaron a concretarse al estudiar inglés en Estados Unidos. Hoy el traductor de español a chino y guía de hombres de negocios, de 29 años de edad, ha iniciado su propia empresa para importar productos chinos y a la vez exportar algunos productos mexicanos de alto valor agregado a Europa, pues "eso es lo que le hace falta a México en este momento para salir de la crisis", dice el economista por la Universidad Veracruzana.

Íker fue becado por un familiar suyo a los 15 años para estudiar inglés en una escuela militar en Missouri, Estados Unidos, donde también se estrenó como cadete, a su regreso se instaló en Xalapa para estudiar la preparatoria abierta, pues su plan era terminarla rápido, a la vez hacía atletismo en el estadio xalapeño, además de estudiar francés, chino mandarín y concluir sus estudios de inglés, así a los 17 años ingresó a la Facultad de Economía.

Cuando ya tenía año y medio estudiando chino mandarín en el Centro de Idiomas de la UV y estudiaba el segundo semestre de la carrera de Economía, su maestra le dijo que tenía una beca para ir a China con el apoyo económico de la UV, donde estuvo un año durante el cual estudiaba por las mañanas, así como trabajar en la embajada de México en Pekín. Aprendió el idioma, daba clases de inglés a niños chinos a través de los que tuvo oportunidad de conocer su cultura y el idioma.

Como tenía muchos compañeros de Francia, eso le permitió terminar de aprender el francés, además el trabajo en la embajada le permitió conocer a empresarios, entre los que se encontraba uno de Cosoleacaque, quien a su regreso a México en el 2012 a los 19 años, le dio trabajo en una consultoría de negocios y política, con la que empezó su aprendizaje en los negocios por diversas parte del mundo, como Turquía, donde vinculó a unos empresarios de Italia para hacer colaboraciones con gente de El Vaticano.

Explicó que todos esos años fue como becario, pues no ganaba mucho, lo que no fue fácil ya que a la vez estudiaba la carrera de Economía. En ese viaje conoció a los empresarios italianos que le becaron para hacer su doctorado en Italia en 2016, cuando ya se había graduado de la UV y trabajaba como director a nivel nacional de una universidad privada en Puebla, donde hizo su maestría en Marketing y publicidad.

Ese viaje a China le catapultó para lograr muchos de sus objetivos, reflexiona, ya que en Italia vivió 5 años y allá se hubiera quedado, sin embargo al enfermarse de Covid-19 y verse solo allá le hizo recapacitar y prefirió regresar para estar entre familia y amigos, por lo que su regalo de cumpleaños fue regresar a México.

En la Universidad de Roma hizo su doctorado en Educación en tres años y dos años más trabajó en el sector económico, pues cuando era estudiante, aparte de la consultoría, acompañaba a empresarios a China como traductor y guía para que hicieran negocios, lo que le dio la oportunidad de conocer cómo funcionan los viajes de negocios y las exportaciones desde China, todo eso le dieron las tablas para trabajar en Italia para grandes marcas y supermercados gestionando sus importaciones.

Durante la pandemia le tocó gestionar toda la importación de dispositivos médicos de protección como mascarillas y batas, entre muchos otros productos; fue ahí donde se le abrió el panorama y se dio cuenta que tenía las herramientas para trabajar por su cuenta y empezó a traer productos hacia México. A su regreso a México hace tres meses creó la empresa CC&CV en coordinación con un empresario de Querétaro, a través de la que ya tiene tres proyectos fuertes en desarrollo de importaciones para las industrias petrolera y electrónica.

Asimismo trabaja para exportar a Europa bentonita sódica, arena para gatos, que se produce en México, negocio que está por cerrar, ya que luchan contra los precios chinos.





Vamos a traer cosas de China, pero también quiero llevar productos mexicanos y poner a México en competencia con los chinos en Europa

Asimismo estudia exportar químicos hechos en México para la industria petrolera los que sirven para la extracción de petróleo, para eso tiene oficinas de colaboración en El Cairo, Egipto; en Nueva Delhi, India y en China. “Son productos de alto valor agregado, que es lo que requiere vender México en este momento para enfrentar la crisis”, explica.

En Jáltipan, a los 14 años, Íker se preguntaba cómo sería la vida afuera, pues antes no había tenido la oportunidad de viajar más que al puerto de Veracruz. “La paciencia ha sido importante, porque hay que aprender, aguantar en los tiempos duros pero sin quitar la mira de los sueños, eso es lo que ayuda mucho a no perder el camino. Ahora estoy viendo los primeros resultados”, confía.

El licenciado en Economía por la UV hizo su maestría en Marketing y publicidad en Puebla, el doctorado en Comunicación educativa y cultura en la Universidad de Roma, asimismo estudió un año de la licenciatura en chino mandarín en Pekín; seis meses de la licenciatura en Economía en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, y en Turquía tomó varios cursos para ser maestro de español.

Xalapa, Ver.- Jairo Xavier es actor, cantante y productor. Desde sus ocho años empezó a cantar y a los 15 años comenzó a estudiarlo. Es licenciado en Ciencias de la Educación y Técnico en Educación Musical, pero nunca ha dejado de prepararse.

Ha tomado talleres y diplomados de televisión, radio, dramaturgia y ha participado en Los 40 Principales, en Jesucristo Super Estrella, fue jurado para la Academia Kids en TV Azteca y próximamente participará en un reality para Televisa Veracruz. Desde hace más de dos años, creó en Xalapa “Foro Oculto”, espacio ubicado en Carlos Miguel Palacios número 36 esquina Daniel Aguilar de la colonia Venustiano Carranza en el que se ha dado destacado el arte Drag.

Aunque al año de su inicio llegó la pandemia por Covid-19, lo que los obligó a trabajar a distancia, poco a poco intentan regresar a la nueva normalidad. A sus 34 años, Jairo Xavier hace comedia musical, produce teatro y desde hace tres años su trabajo y su vida la lleva entre Xalapa y el puerto de Veracruz de donde es originario.

Jairo Xavier, actor, cantante y productor/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Me he dedicado a hacer mucho teatro musical, a producir teatro, musicales, conciertos, he conducido, he estado en radio, televisión y ahora estamos en Xalapa con un proyecto llamado Foro Oculto que es para las artes escénicas y visuales”.

El espacio cuenta con galería, rincón lector, una pequeña estancia de cafetería y la parte del escenario que es el foro, para artes escénicas como la danza, el teatro, stand up, y ahora la escena Drag llevándolo a un estilo cabaret y a un formato para toda la familia, “alejándonos del formato de antro, sino llevarlos a un espacio cultural”.

La respuesta ha sido muy positiva pues además se han respetado todas las medidas sanitarias por el Covid-19 y el aforo ha sido limitado para no exponer la salud de nadie. Sostuvo que el público ha aceptado ese lugar tanto para la exposición de fotografía, pintura y libros, así como en la presentación de diversas obras, lo que ha permitido también la generación de empleos para quien opera ese espacio.

“Pero también para los actores porque es un gremio muy importante dentro de lo que fue la pandemia en número duros, al sector cultural le pegó demasiado”, añadió. Foro Oculto es un espacio para todos y todas, dijo, pues explicó que han empezado a trabajar con obras con contenido LGBT+, así como exposiciones fotográficas con la misma temática.

“Tuvimos Ruido en la Comunicación que también es una obra que dirigí que también fue LGBT+, empezamos con los formatos de cabaret con dragas, el primero fue Noche de Reinas en diciembre de 2020 y ahí empezó a arrancar mucho el tema de la escena Drag dentro de los espacios culturales, he visto que a partir de ahí, otros espacios, han estado replicando este tipo de formatos y para mi es un gusto que también les estén dando ese espacio al arte Drag, sacarlos de la parte de antros que por la pandemia se cerraron y también crear una fuente de trabajo y me gusta mucho que el público esté conformado por familias enteras”, abundó.

Desde su experiencia en el tema cultural, señaló que al ser de la comunidad LGBT ha encontrado más apertura que discriminación. “Y creo que también se da mucho la cuestión de la apertura que se da dentro del mismo gremio para darle cabida y espacio y alzar la voz y llevar el tema como una obra LGBT de contenido; tuvimos hace poco La Bugambilia, que fue una obra con cierta temática lésbica que al final de cuentas no es poner una etiqueta de ‘yo soy gay’, ‘yo soy lesbiana’, ‘soy bisexual’ sino que es contar nuevas historias con la sociedad ya permisiva a otras ideas, con esta apertura de mente para contar otro tipo de historias”.

Jairo Xavier actualmente está promoviendo un concurso de dragas, el primero que se realiza en la parte sur de la República titulado “Next Top Draga Queen” que va en el cuarta capítulo y donde se ha podido contar con Dragas de México reconocidas y locales con el formato para YouTube y modo presencial a cupo limitado en Foro Oculto.

“Esta semana también inicia un taller de Vogue Taller Old Way/ Femme con esta tendencia de chicos en zapatillas, que esto se da mucho en la escena de Estados Unidos y también en la Ciudad de México, Veracruz, ahorita Xalapa es el primer taller que se da, vienen gente de México y de Veracruz a preparar en estos talleres, son presenciales pero con grupo limitado y solamente serán cuatro clases esta semana y la que tiene para poder entrenar a la gente que esté interesada, no importa que no sean de la comunidad siempre y cuando haya un espacio de respeto y de trabajo que es a lo que se viene”, dijo.

Jairo Xavier, actor, cantante y productor/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Quien esté interesado con las actividades que se realizan en ese lugar puede visitar sus páginas en redes sociales como Foro Oculto o en la página web www.ocultoxalapa.com donde se podrá checar la cartelera y contenido.

