Diversa: soñó con diseñar, hoy lo hace con éxito

Córdoba, Ver.- Gerardo Miguel García López, se veía estudiando los desastres naturales y aprendiendo de las ciencias naturales, sin embargo el destino tenía preparado algo diferente para él, un talento que explotaría años después y que le abriría las puertas del mundo de la moda.

Conocido en el mundo de la moda como Miguel Galo, a sus 6 años recordó empezaba a dibujar sus primeras siluetas y vestidos; con los años descubrió su gusto por la moda, la elegancia y el buen ver del cuerpo humano con prendas correctas, por ello impulsado por si mismo se decidió a estudiar Diseño de Modas y aunque no tenía fijo a que edad lo haría, su sueño lo realizó.

Fue a los 12 años cuando sus trazos de vestidos y siluetas iban mejorando y a los 15 años realizó su primer diseño, un vestido para su hermana pero el resultado final en tela no le agrado situación que le causó desánimo, “mi hermanas tenía un evento importante, el vestido no era nada a lo que diseñe, la tela era horrible, fue una desilusión pues yo en su momento no sabía coser”.

Foto: Cortesía | Miguel Galo

En entrevista, recordó que ese momento para él fue de desilusión pero no iba a rendirse pues aprendió que las cosas malas te hacen fuerte y te dan una lección.

Pese a que sus padres fallecieron cuando él aún era un niño, no se dejo entristecer y llegada la hora de estudiar una carrera universitaria se decidió por una carrera técnica que le valieron 3 años de aprendizaje para hacer lencería, sastrería, vestidos , ropa niños y caballeros.

Parte de sus inspiración para aprender la costura fue su tía bisabuela a quien creció viendo como pasaba las horas con el hilo y aguja para coser alguna prenda.

Actualmente su marca de ropa Miguel Galo y el mundo de la moda le han dado satisfacciones, orgullos, emprendimientos y el conocer a personas con las cuales ha colaborado pues para él este ámbito laboral es algo de lo más bello a lo que pudo dedicarse, “cuando le toca trabajar te olvidas de cosas como los viajes de escuela y los vestidos extravagantes, pues te pones los pies en la tierra, si hablamos de la parte complicada pues no es el ambiente más fácil, conforme vas creciendo te pueden poner trabas, a desafíos y a clientes muy fuertes no es fácil dar la cara cuando aceptaste un trabajo que no debías pero aprendes”.

Foto: Cortesía | Miguel Galo

Pese a no sentirse identificado con alguna religión o el pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ, se considera una persona independiente y dijo la sexualidad no define el talento de una persona, él ahora es feliz con su pareja pese a que tuvo momentos difíciles la vida también le sonrió en lo sentimental alineando así su vida.

Comentó su mayor inspiración son sus clientas, mujeres que buscan en él la confianza y el talento creativo para los diseños pues de una base de preguntas sobre los eventos sociales a los que asistirán el toma esas ideas y los gustos de la clienta para que no solo obtenga un buen diseño de vestido sino que también se sienta segura en cuanto al tema físico.

“Sabemos los cuerpos son diferentes y únicos y eso hace que el trabajo que realizamos sea mejor y quizá de retos, pues a parte de diseñar el trabajo de los que estamos en esta rama laboral es hacer sentir bien a los clientes”.

Cuestionado sobre las dificultades que ha tenido dijo quizá su vida personal no le ha afectado en lo mínimo, pues él aprendió que las etiquetas no van con los humanos, pero dentro de la moda el hacer un diseño al cual no estas demasiado familiarizado representó retos, estrés y aprendizaje, “existen vestidos que son bonitos y sencillos pero se llevan 4 meses de realización el proceso es difícil, pero también me fue difícil hacer sacos para unos chambelanes y no paré hasta lograr hacerlos”.

Mencionó en el mundo de la moda hay complicaciones y enfrentarlas solos es difícil, por ello para que más jóvenes como él no pasen lo que en su momento pensó le afectaría realiza eventos importantes como el Emprendedores Fashion Meetings, donde junta a fotógrafos, estilistas, maquillistas, peinadores y diseñadores de la República Mexicana, el continente y la región.

Fue en el 2018 cuando este evento dio inicio con la temática de novias, donde participaron algunos diseñadores, para el año siguiente el tema fue Mexican Chic y participaron 12 diseñadores; con el tiempo fue haciéndose de más participación hasta llegar a colaborar con personas que provienen de Hidalgo, México, Querétaro, Veracruz, Villahermosa, Puebla, pero también de Perú, Argentina y Nicaragua.

El ultimo evento que se llevo a cabo hace unos meses fue Emprendedores Fashion Meeting “circus”, donde de los estados y países antes mencionados colaboraron 25 diseñadores y realizando este evento por etapas logró realizarse en 3 días pese a que la organización, diseño, contacto y realización de vestimenta tardó un año.

Foto: Cortesía | Miguel Galo

Satisfecho de su trabajo, Miguel Galo espera en un futuro poner un estudio de moda, donde él y sus clientas puedan estar a gusto, tener muebles y vestidores así como maquinas de industriales para la confección de la ropa, pero también busca tener viajes internacionales para dar a conocer sus diseños.

Ahora este joven de 30 años logró sus sueños y no dejo que nada impidiera sus sueños, su creatividad plasmada en diseños coloridos, elegantes y sofisticados, que le tomaron años de experiencia lograr, ahora su familia conformada por su pareja y un tío pero también sus demás familiares son un motivo, pero el motivo principal de Miguel Galo es la moda y el buen ver de una mujer vestida correctamente.

Arte es pasión, dedicación, esfuerzo e imaginación: Luis Bautista

Orizaba, Ver.- Con mucha pasión, dedicación, esfuerzo, imaginación e ideas, Luis Bautista Luna, quien desde hace más de 30 años trabaja en el área de las artes y en los últimos años como coordinador de Cultura en Orizaba, afirma que dedicarse al arte en cualquiera de sus expresiones nada tiene que ver con la preferencia sexual.

Señala que él no ha sufrido discriminación de ningún tipo, “tal vez porque mi carácter me ha ayudado mucho a enfrentar la situación que se me presente”, además de que su trabajo lo avala.

En mi caso, el gusto por las artes, por la danza fue tardío, pues comenzó siendo ya un joven. “Si lo hubiera hecho desde pequeño sería diferente, pero por los tabús que los mismos papás tienen no fue así; las mamás son más abiertas. Yo el teatro lo aprendí por mi familia, el gusto por la pintura lo heredé; por eso digo que nada tiene que ver una preferencia sexual con la cultura; ese es un estereotipo que la gente tiene y que ha ido cambiando”, apunta.

Luis Bautista Luna | Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Entrar a la política, quizá sí lo marcó, porque ser funcionario público se asocia con un movimiento o línea partidista y se encuentran personas que ven mal a quienes se dedican a la administración pública, lo ven como enemigo. “Siempre he dicho que somos servidores públicos y estamos para servir a la población, aunque también con sus reservas, porque la gente está mal acostumbrada, todo mundo pide y la ayuda debe ser recíproca”, señala.

Agrega que lleva 8 años desempeñándose en administraciones públicas, gracias a su trabajo. “Tal vez no conocían los alcances que podía yo tener, pero mi trayectoria me ayudó a enfrentarme a los retos para poder realizar las cosas con éxito”, dice.

En ese tiempo ha ido conformando un gran equipo de personas, que no sólo se desempeñan en un área, sino que aportan una nueva mirada y eso enriquece el trabajo.

Museografía de espacios en la ciudad

Actualmente, dice, está dedicado a la creación de museos, algo que hasta hace 8 años no pensaba que pudiera lograr. “Hago desde crear la idea, ahora, por ejemplo, trabajo en el Museo de la Hotelería, que es un reto porque fue una petición del Gobierno Federal a Orizaba por ser la cuna de la hotelería, ya que comenzó en 1523. Me dan el proyecto, pero solamente el contenido de cuatro salas, sin investigación”, apunta.

Sin ser un investigador oficial ha creado varios museos en la ciudad, con la colaboración de gente como el maestro Héctor Ortega y otras personas, quienes investigando hicieron la museografía.

Luis Bautista Luna | Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Museos basados en historia real

Él se encarga de la creación de espacios que se tienen que ver con épocas antiguas. “Por mi investigación y gusto por el teatro hago recreación de escenas de distintas épocas, eso para mí era un reto y me gustaría seguir en esa línea, porque también va dirigida al turismo, a la gente que nos visita”, señala.

Explica que todas las salas y museos basan su contenido en libros y documentos históricos. Así se hizo el Museo Religioso de San Antonio que es un espacio donde se expone la identidad religiosa de Orizaba, principalmente del Siglo XIX.

Museos como el de la Fama está basado en un libro y en todos los hechos ocurridos con artistas reconocidos de cine y televisión que vivieron en la ciudad. La casa de las leyendas nace basado en libros, en historia; “no estamos creando cosas de la nada sino con contenido.

Luis Bautista Luna | Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Ha creado seis museos

De los 23 museos que hay en la ciudad Luis Bautista Luna ha intervenido directamente en la creación y museografía de seis: el Museo de sitio del Poliforum Mier y Pesado, la Casa de las Leyendas, el Museo Religioso San Antonio, el Museo de Hotelería, el Museo Cri-crí y el Museo de las Artesanías.

Además, trabaja en otros que se abrirán en los próximos meses, como el Museo de Arte Popular de Veracruz; el Museo de la tortura y también en el Hangar del Aeroparque, que es un pequeño museo que habla sobre la aviación.

Luis Bautista Luna | Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba