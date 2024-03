Docentes de Tebacom acusan descuentos irregulares; amagan con paro

Docentes pertenecientes a los 30 Telebachilleratos Comunitarios (Tebacom) del estado acusan que les han venido aplicando descuentos irregulares por concepto de ISR en sus salarios, afectando así lo que perciben.

Explican que son 90 los maestros afectados, quienes este mes de marzo vieron en sus nóminas aplicado un descuento de ISR del 28 por ciento; indican que este porcentaje ha ido en aumento, pues en febrero fue del 22% y en enero del 13%, sin que hasta la fecha se les dé una explicación sobre el alza en el descuento.

En representación de los 90 compañeros afectados, el maestro Sergio García, del Telebachillerato San Marcos Atesquilapa, ubicado en Naolinco, y la maestra Nayeli Romero, del Telebachillerato Mafafas, municipio de Tepetlán, explican que el viernes 22 de marzo enviaron un oficio a la Secretaría de Educación de Veracruz para pedir formalmente les aclaren la situación, pero les respondieron que “la otra semana lo vemos”. Ante ello, hoy decidieron que una comitiva viajara a Xalapa para entregar un segundo oficio a la SEV.

“Queremos que nos expliquen qué tabulador están usando para descontarnos el ISR, si es el que les sugieren de México o qué está pasando, hacia dónde se está yendo ese dinero excedente, es una exageración, porque en tiempos de campaña es hasta sospechoso que están sacando tanto dinero de nosotros”, indicaron los docentes.

Alertan que hay indignación entre los compañeros docentes, pues con el descuento aplicado, “prácticamente estamos recibiendo lo que ganábamos hace seis años”; por tanto, los afectados anuncian que realizarán un paro de brazos caídos el lunes 8 de abril, día en que se regresa a clases tras el periodo vacacional, esto si no reciben respuesta a los dos oficios que ya han entregado.

Situación se suma a trato injusto

Los docentes narran que esta situación les parece injusta y no hace sino sumarse al trato deficiente y discriminatorio que reciben por ser parte de una modalidad catalogada como Servicio Educativo, es decir, no son considerados como un subsistema educativo, sino que en su caso la mitad de su salario es pagado por la federación y la otra mitad por los gobiernos estatales que año con año firman un convenio con la federación; sin embargo, señalan que los estados suelen no pagar lo que corresponde, “hacen lo que quieren, no usan los tabuladores sugeridos”.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Explican que cada año se enfrentan también a retrasos en sus pagos de hasta dos meses, lo que ocurrió recientemente con su salarios de enero y febrero; aunque, aclaran, ha habido ocasiones en que han estado hasta seis meses sin cobrar por un trabajo que realizan día con día en comunidades vulnerables y de alta marginación.

Abundan en que incluso autoridades educativas les han dicho que ellos no figuran como maestros, sino como “simples” prestadores de servicio, “como si fuéramos un ambulante o alguien que va a dar un servicio en una empresa”, esto, indican, como una forma de demeritar la labor que realizan y la importancia que tiene para las comunidades que atienden.

A nombre de los 90 docentes afectados, llaman a las autoridades educativas a atender su problemática, pues, insisten, están dispuestos a manifestarse y afirman que iniciarán con el paro de brazos de caído.