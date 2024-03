Docentes jubilados exigen el pago de seguro de vida, en Veracruz

Veracruz, Ver.- Tras denunciar que se les deben pagos por seguros de vida, jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emprenderán acciones legales contra el titular y ex titular de la dependencia estatal por incumplimiento de un deber legal al no haber contratado el seguro institucional.

En voz de José Manuel Lastra Márquez, secretario general de la delegación 4-061 de los jubilados y pensionados en la zona de Veracruz perteneciente al SNTE, la presente incumplió con la contratación del seguro institucional de los jubilados y pensionados que trabajaron en la Secretaría de Educación de Veracruz.

Te puede interesar: Habitantes de Alto Lucero exigen reparación de daños a viviendas por obra carretera

Expuso que tanto el extitular de la SEV, Zenyazen Escobar García como el actual secretario Víctor Vargas Barrientos incumplieron con el Decreto del lunes 11 de enero de 1993 que establece que como dependencia deben contratar el seguro institucional de los jubilados y pensionados que trabajaron en la Secretaría.

Local ¿Tránsito y Policía Municipal pueden infraccionar? Esto dice dirigente taxista

En ese sentido, dijo que emprenderán acciones legales en contra del actual titular y el exsecretario de Educación, quien ahora anda en campaña rumbo a la diputación federal.

“Pedimos que den cumplimiento a este ordenamiento legal, porque lo han violentado los cinco años y meses que llevan en el gobierno, queremos emprenden un procedimiento legal para que se le finquen responsabilidades al exsecretario y al nuevo titular porque incumplieron en su deber legal y violaron el ordenamiento del Decreto para la contratación del seguro”, expuso.

El maestro de profesión, comentó que son cerca de 250 maestros que han fallecido y no se les ha entregado el dinero correspondiente a pesar de que como jubilados siguieron pagando el 0.07 por ciento del equivalente a la pensión.

Dijo que la SEV ha estado respondiendo con “abonos” que no corresponden a lo que deberían recibir los beneficiarios de la póliza.

Maestros acusan que los titulares de la SEV no hicieron la contratación | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Se tiene que pagar el monto de 18 meses de pensión a los beneficiarios de la póliza, pero al no haber aseguradora no hay quien pague y la SEV da dinero en abonos, por ejemplo, si un compañero debería recibir 400 mil pesos por dar una cifra, llaman al beneficiario como a los dos o tres años y le dicen aquí te van 100 mil pesos y de eso no se trata, porque durante la vida laboral y de pensionado se aportó una prima”, acusó.

Estimó que se deben más de 200 millones de pesos para un promedio de 18 mil jubilados.