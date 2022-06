Veinte años de contaminar colonia de Xalapa y ... no pasa nada

Desde hace casi 20 años, vecinos de la calle Jalisco de la colonia Progreso Macuiltépetl han solicitado a las autoridades municipales su intervención, a fin de erradicar la contaminación provocada por uno de sus vecinos.

¿Cuántos años tiene el ecoloco de Xalapa?

Los vecinos señalan que en una vivienda, ubicada entre las calles Huamantla y Tlaxcala, una persona mayor de edad acumula basura de todo tipo, lo que, a su vez, provocó la contaminación del espacio, así como la presencia de animales de varios tipos.

Te puede interesar: Calentamiento global está afectando a las abejas: esto podría suceder si mueren masivamente

En varias ocasiones Diario de Xalapa ha documentado esta situación ante la petición pública de los dañados, quienes aseguran que ya no pueden seguir con este tipo de afectaciones porque, incluso, dicen, algunas personas han presentado enfermedades intestinales o dengue por los mosquitos que se generaron en este espacio.

Local Reciclando y ayudando: programa que promueve la conservación de ecosistemas

Cajas de cartón, bolsas de plástico, ropa y calzado viejo, latas, botellas de plástico, animales muertos, carne y alimentos echados a perder forman parte de los residuos que se pueden observar en la vivienda.



Lo anterior a lo cual se le debe sumar el mal olor, mismo que agrava cuando se registran altas temperaturas, y el arrastre de la basura por la banqueta y calles cuando se presenta la temporada de lluvias.

Si mi vecino contamina ¿Se puede entrar a su casa a limpiar?

Debido a que se trata un domicilio particular las autoridades, según mencionan los vecinos, no pueden ingresar sin la autorización del propietario, motivo por el que la situación se agrava cada día.



Avelina Hernández Alarcón, una de las vecinas directamente afectada, dio a conocer que en varias ocasiones se han presentado documentos ante el ayuntamiento de Xalapa, y las Secretarías de Protección Civil y de Medio Ambiente; sin embargo, no se ha obtenido la respuesta que se requiere.





Una casa de la colonia Macuiltépetl emite fuerte y feos olores | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Las ratas se suben a las bardas?

Manifestó que en las únicas ocasiones en las que ha existido una intervención de las autoridades ha sido en tres ocasiones en que se registraron incendios por el cúmulo de basura y ante ello debieron limpiar el espacio., dijo.Refirió que por el registro de los incendios algunas de las puertas de sus casas y cristales se quemaron y quebraron, lo que generó un gasto imprevisto para su familia.

Además comentó que por ser una de las mayores afectadas debió construir una barda elevada para evitar que las ratas cruzaran a su domicilio.



Manifestó que logra el sustento de su familia gracias a un negocio de abarrotes para el cual también ha tenido que tomar medidas, a fin de evitar que las cucarachas o las ratas ingresen y echen a perder sus productos.



“Es una situación complicada y la verdad es que estamos cansados de pedir ayuda, nosotros no queremos hacerle ningún daño al señor, lo único que queremos es vivir en un espacio limpio y sin temor a enfermedades, si él tuviera la basura adentro de su casa sería diferente, pero también invade la banqueta y tiene muchos alimentos echados a perder, incluso animales muertos, el olor y la contaminación son insoportables”, expresó.

Hasta las ratas y cucarachas brincan bardas en la colonia Progreso Macuiltépetl | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Puntualizó que en su intención de lograr una resolución se localizó a algunos familiares de la persona, pero rechazaron brindar su ayuda.expuso.Ante ello, solicitó a las autoridades intervenir para dar una solución a esta problemática con la que han vivido casi dos décadas.