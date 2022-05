Aparición de Marlon “N” enciende alertas e indignación; ¿habrá justicia?

Tras la difusión del video de Marlon “N” que asegura que muerte de Montserrat Bendimes Roldán fue un accidente, familiares de la víctima, autoridades estatales, activistas y sociedad civil han alzado la voz para exigir justicia y que no haya espacio para negociación con la Fiscalía General de Veracruz. Mediante un video difundido por Imagen Informativa y que según el conductor llegó de manera anónima, Marlon “N” argumenta que la muerte de la joven, quien era su novia, fue un accidente y que no tiene nada que ver con lo que se dice en redes sociales o el expediente integrado por la autoridad encargada de justicia.

En un fragmento de 30 segundos de video, Marlon pide la libertad de sus padres, Ignacio “N” y Diana “N” para llevar un juicio justo y quienes se encuentran recluidos por la comisión de los delitos de su presunta participación en el feminicidio.

“Hola mi nombre es Marlon soy requerido en la Fiscalía del Estado de Veracruz por el delito de feminicidio señalado de perpetrarlo en contra de Montserrat Bendimes Roldán, cabe destacar que lo que la Fiscalía señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente (..) que soy yo el que debe rendir cuentas ante la autoridad que me solicita (..) la libertad de mis padres permitirá llevar un juicio justo en el cual se podrá explicar qué fue lo que pasó en realidad”.

No fue un accidente: Familia

La familia de la víctima evitó dar declaraciones después de esto, pero con el mensaje de “Montse no murió, Marlon la mató” se unieron para pedir justicia a un año de su feminicidio.

Leslie Elizabeth Bendimes expresa a través de sus redes sociales que las huellas de violencia en el cuerpo de Montse no corresponden a un accidente por lo que insiste en que haya justicia para su hermana.

“Después de ver el video de Marlon (...), me pregunto; ¿las huellas en el cuerpo de mi hermana, son un accidente?, es lo que expresó.

Tras la difusión del video amigos y familiares hicieron virales los hashtags #JusticiaparaMontse #FaltaMarlon y #nofueunaccidente

La colectiva feminista Brujas del Mar se pronunció para exigir a las autoridades de la Fiscalía que no se permita ningún tipo de negociación y que se ubique de inmediato al presunto feminicida.

Su vocera, Arissu Unda Garza considera que la reaparición de Marlon “N” a través del video era una burla, después de un año de su búsqueda y por la cual hay una recompensa.

Reconoce que aunque hay temor de que Marlon “N” pudiera evadir a las autoridades, será mucha la presión que la sociedad en general ejercerá contra las autoridades dado que el caso de Montse dio un giro internacional.

#JusticiaParaMonse | En apoyo y solidaridad con la familia de Monse Bendimes, convocamos a una marcha pacífica, para seguir exigiendo a las autoridades la detención de su feminicida, Marlon Botas y recordar tras sus declaraciones que #NoFueUnAccidente. pic.twitter.com/FWCjyHLn3E — Las brujas del mar (@brujasdelmar) May 16, 2022

“Me parece que el video que se difundió es una burla completamente a las autoridades, al caso, a la familia de Montse y a la sociedad, poner condiciones es revictimizar a Montse, sus padres ya cometieron un delito y tienen que ser juzgados, sería muy interesante tener el contexto completo porque solo se difundieron dos pedacitos, lo que hace pensar que hay más, él está leyendo una declaración lo cual quiere decir que está asesorado y lo que él está poniendo sobre la mesa es una negociación sobre su entrega, así lo percibimos y esperamos que las autoridades no caigan en esta negociación”, fue lo expresado.

Pide a las autoridades del estado de Veracruz poder investigar la ubicación de Marlon “N” a través del video que fue difundido en cadena nacional por un medio de comunicación que, según el conductor, llegó de manera anónima.

Brujas del Mar convocó a una manifestación para este miércoles a fin de presionar a las autoridades a encontrar a Marlon “N” y no ceder en ningún tipo de negociación para liberar a los padres del presunto responsable.

Todo listo para la Ley Montse

Con respecto a la “Ley Montse”, la diputada local priista Anilú Ingram Vallines afirma que no habrá impunidad en el caso al tiempo que envió su solidaridad a los familiares de la víctima. La legisladora destaca la importancia de la “Ley Montse” que será presentada a finales de este mes, ya que en el video difundido en cadena nacional, el presunto feminicida trata de hacer una negociación con las autoridades estatales para entregarse bajo acuerdo de libertad para sus padres.

En ese sentido reitera que los padres de Marlon “N” son responsables del delito de complicidad y precisamente lo que se busca es la reforma al artículo 345 del Código Penal con el objeto sancionar a las redes de protección, llámese padres, hermanos o amigos de los presuntos feminicidas. Recuerda que Montse señaló a Marlon “N” como su feminicida antes de fallecer, por lo que desestimó que haya sido un accidente.

No se negocia, afirma Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García también emitió su postura en torno al caso, haciendo énfasis que aunque el tema es de la Fiscalía, no habrá negociación con Marlon “N” porque existe una carpeta de investigación por feminicidio y esta continuará abierta.

“El tema lo lleva la Fiscalía del Estado, lo que yo sé es que la fiscalía no pone a negociación, las denuncias ni las carpetas de investigación mucho menos se negocia con feminicidas”, declara. Insiste en que el joven tendrá que entregarse o será detenido por la Fiscalía y en cuanto a sus padres, afirma que está comprobado que hubo participación para que estuviera prófugo de la justicia.

A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado dejó en claro que la procuración de justicia no se negocia, ni se litiga en medios por lo que la orden de aprehensión en contra de Marlon “N” por el presunto delito de feminicidio en agravio de Montserrat Bendimes Roldán sigue vigente y los trabajos de investigación para ubicarlo y presentarlo ante la justicia tienen un avance significativo.

“La procuración de justicia no se negocia, ni se litiga en medios. En este caso, como en todos aquellos en los que se atenta contra una mujer, no habrá impunidad. Reitero, no negociaremos la procuración de justicia”.

(Con información de Danytza Flores)