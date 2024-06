Dos bloqueos en Xalapa por falta de agua: habitantes piden solución a escasez en sus colonias

Una vez más habitantes de la ciudad de Xalapa, bloquean avenidas para exigir a las autoridades les proporcionen el servicio de agua potable, pues señalan en la mayoría de los casos no contar con el suministro por varios días. En esta ocasión ocurrió en la avenida Lázaro Cárdenas y 20 de Noviembre.

¿Qué pasa en el bloqueo de la avenida Lázaro Cárdenas?

En la manifestación de la avenida Lázaro Cárdenas que ocurrió a la altura de la calle Veracruz, con dirección al municipio de Banderilla, vecinos de la colonia Sebastián Lerdo de Tejada cerraron el camino por la falta de suministro de agua potable.

"Tenemos 20 días de no contar con el agua potable, primero, no respetan los tandeos, por lo mismo de que son colonias y que se encuentran en terrenos irregulares y en algunos lugares que están en zonas altas, no alcanza a subir el agua, no trae suficiente presión, no se llena los tinacos, además no respetan los tanteos", comentó una de las manifestantes.

Así mismo señalaron que cuando llega el servicio de agua potable solamente es por una hora, por lo que realizan el bloqueo del camino, acción que dijeron no les gusta hacer porque saben de las problemáticas viales que ocasionan, sin embargo, señalaron que ya se ven obligados a de esa forma a llamar la atención de las autoridades.

"Hemos enviado reportes vía WhatsApp, hemos hablado y hemos ido a la Comisión Municipal de Aguas Saneamiento (CMAS), y nadie hace caso. Esta es una medida desesperada y no es justo pagar por algo que no nos brinden", indicaron.

También señalaron que no los han apoyado con pipas, por lo que tomaron la decisión de bloquear la circulación vial que es la avenida Lázaro Cárdenas con dirección a Banderilla. Las personas son de la colonia Sebastián Lerdo de Tejada y Encinal.

¿Qué pasa en el bloqueo de la avenida 20 de Noviembre?

La segunda manifestación ocurre en la avenida 20 de Noviembre a la altura de Caxa. En ese lugar se manifiestan vecinos de la colonia Tatahuicapan para exigir les proporcionen agua potable, pues acusan que son varios días de no contar con el servicio, por lo que tomaron la decisión de cerrar la vialidad en ambos sentidos hasta que sean atendidos por las autoridades correspondientes.

En ese lugar comentaron que tienen más de un mes que no han contado con agua.

En ese punto hubo asistencia de elementos de la Policía Municipal y Tránsito Estatal que se encargaron de realizar el desvío de la vialidad y abanderamiento.

Algunos automovilistas para regresar por el camino en el que circulaban, optaron por brincar los camellones centrales | Foto: Cortesía / Tránsito Estatal

Algunos automovilistas para regresar por el camino en el que circulaban, optaron por brincar los camellones centrales.

Estas dos manifestaciones se suman a la que ocurrió durante el día y fue en la avenida Xalapa, en donde vecinos se manifestaron para solicitar el suministro.

Las personas que se reunieron en ese lugar eran de la colonia Progreso Macuiltépetl, por lo que la circulación se vio afectada por tiempo prolongado hasta que fueron atendidos por las autoridades.